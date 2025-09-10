Spotifyyn saapui häviötön, "täydellinen" äänenlaatu
Vuosien odotuksen jälkeen ruotsalaislähtöinen suoratoistojätti Spotify on vihdoin lisännyt palveluunsa mukaan häviöttömän äänenlaadun.
Häviötön äänenlaatu tarkoittaa sitä, että musiikki on pakattu siten, että se on toistettaessa täysin identtinen alkuperäisen lähdemateriaalin kanssa.
Häviöttömät pakkausmuodot, kuten vaikkapa MP3, hukkaavat osan alkuperäisen kappaleen laadusta, mutta pyrkivät minimoimaan kuulijan korvaan kuuluvan äänenlaadun menetyksen omilla algoritmeillaan. Mutta täydelliseen, alkuperäistä vastaavaan äänenlaatuun ne eivät pysty.
Häviötön äänenlaatu onkin ollut yksi Spotifyn kanssa kilpailevien suoratoistopalveluiden, etenkin Tidalin, myyntivalteista. Harrastajat taas ovat tehneet omista CD-levyistään usein häviöttömiä digitaalisia kopioita omaan käyttöönsä mm. häviötöntä FLAC-formaattia käyttäen.
Spotifykin käyttää FLAC-formaattia häviöttömän toiston formaattinaan. Tarkemmin sanottuna käytössä on 24-bittinen, 44,1 kHz näytteenottotaajuutta käyttävä FLAC.
Häviötön äänenlaatu saapuu yli 50 maan asiakkaille viimeistään lokakuun aikana. Suomessa häviötön laatu ei ollut vielä valittavissa, kun sitä artikkelia kirjoittaessamme kokeilimme.
Häviötön laatu pitää ottaa erikseen käyttöön ja se tapahtuu Spotifyn mobiilisovelluksessa siten, että napautetaan päänäkymässä omaa profiilikuvaa, josta aukeaa esiin sivuvalikko. Kyseisestä valikosta valitaan kohta Asetukset ja yksityisyys. Esiin aukeavasta asetusvalikosta valitaan kohta Median laatu.
Media laadun näkymästä voi sitten säätää milloin häviötön laatu on käytössä: käytetäänkö sitä mobiilidatan kautta, WiFin yli kuunneltaessa vaiko laitteelle ladatuille musiikkitiedostoille.
Yllättävintä Spotifyn uudessa aluevaltauksessa on se, että häviötön laatu kuuluu automaattisesti Spotify Premium -tilaajille, eli siitä ei veloiteta lisähintaa. Ainakaan toistaiseksi.
Spotifyn häviötöntä versiota lupailtiin viimeksi viitisen vuotta sitten.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.