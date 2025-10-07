Power lakkauttaa liikkeensä Oulussa
Oululainen sanomalehti Kaleva kertoo kodinelektroniikaketju Powerin sulkevan liikkeensä Oulun Kaakkurissa.
Kalevan tietojen mukaan (maksumuuri) Power keskittää Oulun toimintansa jatkossa Limingantullissa sijaitsevaan liikkeeseensä.
Kaakkurin liikkeen sulkemisen yhteydessä Power myös joutuu turvautumaan irtisanomisiin, joskin osalle henkilöstöä on tarkoitus löytää töitä jäljelle jäävästä Limingantullin liikkeestä.
Kaakkurissa sijaitseva Power on fyysisesti samassa kiinteistössä kuin Verkkokauppa.com:n myymälä. Jäljelle jäävä Limingantullin liike sijaitsee puolestaan Prisman ja Gigantin aivan välittömässä läheisyydessä.
Powerin kaakkurin liike sulkeutuu vuoden 2025 lopussa. Yhtiö on myös avannut reippaalla kädellä uusia liiketiloja, mm. Vantaan Tammistoon kesällä 2024 ja Espooseen syksyllä 2024. Lisäksi Lahteen on tulossa uusi jättimyymälä keväällä 2026.
