OpenAI on nyt maailman arvokkain startup-yhtiö

Tekoäly-yhtiö OpenAI on nyt maailman arvokkain, ei-pörssilistattu startup-yhtiö. Toki startup-yhtiön määritelmä on hieman epämääräinen ja OpenAI:kaan ei ole mitenkään aivan tuore yhtiö.

Mutta pörssilistautumattoman OpenAI:n markkina-arvo on nyt noussut jo käsittämättömään 500 miljardiin dollariin eli noin 426 miljardiin euroon.

Vertailun vuoksi, kaikkien Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo on tätä kirjoitettaessa noin 340 miljardia euroa. Helsingin pörssin listalla on 134 yhtiötä, joiden joukossa mm. Nokia ja Nordea.

Koska OpenAI ei ole pörssissä, yhtiön markkina-arvolle saadaan mittauspisteitä vain silloin, kun yhtiö hankkii uusia rahoittajia osakeannin kautta tai kun yhtiön osakkeita ennestään omistavat tahot myyvät omia osakkeitaan eteenpäin (pörssin ulkopuolella).

Tällä kertaa oli kyse jälkimmäisestä tapauksesta, eli joukko nykyisiä ja entisiä OpenAI:n työntekijöitä myi noin 6,6 miljardin dollarin edestä omistamiaan osakkeita. Osakkeita ostivat lukuisat sijoitusrahastot ja ne maksoivat osaketta kohden sellaisen hinnan, että laskennallisesti koko OpenAI:n arvoksi tuolla osakehinnalla tulisi aiemmin mainittu 500 miljardia dollaria.



OpenAI ei tee vielä voittoa, vaan yhtiö polttaa tällä hetkellä rahoituskierroksilla keräämiään kassavaroja kasvunsa vauhdittamiseen.