Bittimittariin uusia toimintoja: karttanäkymä ja automaattinen mittaus
Kotimainen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin netin nopeuden testauspalvelu on saanut uusia toimintoja mobiilisovelluksen osalta.
Pari vuotta sitten avatun Bittimittarin iOS- ja Android-käyttäjät voivat nyt tarkastella netin mittaustuloksiaan Historia-osion uudessa karttanäkymässä. Mittaustulokset näkyvät selkeästi Suomen kartalla.
Kartalla näkyy väri, joka kertoo, miten hyvin yhteys on toiminut.
"Karttanäkymä havainnollistaa ja helpottaa netin laadun seurantaa. Käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä, miten netti palveli käyttäjän omia netinkäyttötarpeita siellä, missä hän liikkui. Ominaisuus on myös kätevä, jos haluaa jälkikäteen tarkastella tekemiään mittauksia tietyssä mittauspaikassa, esimerkiksi kotona tai mökillä", selventää erityisasiantuntija Essi Hytti.
Toinen uudistus koskee iOS-käyttäjiä, sillä aiemmin vain Androidilla saatavilla ollut jatkuva mittaus on nyt käytettävissä myös iOS-laitteilla.
Kun kyseinen asetus on päällä, sovellus toteuttaa automaattisia mittauksia taustalla. Mittauksia toteutetaan kymmenen minuutin välein neljän tunnin ajan. Lisäksi jatkuvan mittauksen lisäominaisuus, liikkuva mittaus, tunnistaa liikkeen ja säätää mittaustiheyttä liikkeen nopeuden mukaan.
Palvelun avulla kerättyä dataa hyödynnetään verkkojen kehittämisessä. Traficom hyödyntää mittausdataa verkkojen laadun seurannassa eri alueilla ja vuorokauden eri aikoina.
"Kansalaisten tekemät mittaukset tarjoavat arvokasta tietoa siitä, miten mobiiliverkot toimivat Suomessa arjen tilanteissa. Tavoitteenamme on edistää hyvien nettiyhteyksien saatavuutta kaikkialla missä niitä tarvitaan", toteaa johtaja Lasse Laine.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.