K-Raudan Wolt-toimitukselle löytyy kysyntää - muuttolaatikkoja tilataan eniten

Tammikuun alussa K-Rauta ja Wolt aloittivat yhteistyössä kokeilun eli K-Raudasta pystyy tilaamaan kotiin Woltin avulla erilaisia rakennustarvikkeita. Yhteistyö käynnistyi ensimmäiseksi K-Rauta Ruoholahden kanssa.

Nyt ensimmäisen kuukauden jälkeen K-Rauta on kertonut palvelun menestymisestä.

"Tilauksia on tullut noin kolme kertaa enemmän kuin odotimme, heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Ihmiset wolttaavat meiltä etupäässä siivous-, valaistus- ja muuttotarvikkeita kuten siivousliinoja, polttimoita sekä hanskoja ja teippiä. Ylivoimaisesti suosituin tuote ovat kuitenkin muuttolaatikot", kertoo K-Rauta Ruoholahden kauppias Matti Välimäki

Suosituin tuote on siis ollut muuttolaatikot ja muutenkin muuttotarvikkeet. Tämä yllätti kaupan henkilökunnan aluksi, mutta toisaalta ilmiö on ymmärrettävä: muuttaminen on raskasta, joten kaikki sitä helpottava ja nopeuttava apu tulee tarpeeseen.

Välimäen mukaan Woltin kautta K-Raudasta hankitaan paljon sellaisia tuotteita, joiden tarve tulee asiakkaalle äkisti ja yllättäen, kuten muuttolaatikoiden loppuminen kesken.





Tiedotteen mukaan tilauksia on tullut niin paljon, että koko kaupan väki on päässyt harjoittelemaan ja kehittämään keräilyä ja palvelun toimintamallia.

"Pilotin dataa tutkimalla palvelua ja sen piirissä olevaa tuotevalikoimaa on mahdollista kehittää vielä paljon. Tällä hetkellä asiakkaat saavat tilaamansa tuotteet kotiovelleen noin tunnissa", Välimäki sanoo.

Ruoholahden K-Raudan toimitusalue kattaa noin kymmenen kilometrin alueen kaupalta. Tilattavissa on tällä hetkellä noin 2 000 tuotetta.

Pilottivaiheen jälkeen palvelun toimivuutta tarkastellaan tarkemmin. Mahdollisena tavoitteena on laajentaa palvelua tulevaisuudessa myös muihin K-Rauta-myymälöihin.