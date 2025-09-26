Meta julkaisi Vibes -palvelun - ainoastaan tekoälyllä tehtyjä videoita

Täysin uusi sosiaalisen median palvelu on julkaistu. Jollaista todennäköisesti kukaan ei halunnut. Mutta sellainen saatiin.

Kyseessä on siis Facebookin ja Instagramin omistajan Metan uusin palvelu, joka kantaa nimeä Vibes.

Ja kuten nimikin ehkä antaa viitettä, kyseessä on palvelu, joka sisältää ainoastaan tekoälyllä tehtyä sisältöä. Tarkalleen ottaen tekoälyllä tehtyjä lyhytvideoita.

Vibes ei ihan tarkalleen ottaen ole täysin erillinen palvelunsa, vaan se on leivottu osaksi laajempaa Meta AI -palvelua, sen Discover -osioksi. Samasta paikasta hallitaan myös Metan ja sen kumppaneiden valmistamia Metan AI-laseja ja lisäksi palvelu toimii myös tavalliseen ChatGPT-tyyliseen keskusteluun.



Kaikki vastaan tulevat lyhytvideot ovat myös käyttäjien jatkomuokattavissa, eli mikä tahansa syötteessä näkyvä video voidaan ottaa suoraan tekoälyllä muokattavaksi ja oman muokkauksen voi jakaa sen jälkeen osaksi Vibesin lyhytvideoiden valikoimaa. Jatkomuokkausta kutsutaan palvelussa uudelleenmiksaukseksi.

Palvelua voi kokeilla joko kännykälle ladattavan Meta AI -sovelluksen kautta tai suoraan palvelun omilla sivuilla.

Kirjautumisen yhteydessä kannattaa tarkistaa palvelun käyttöehdot siltä varalta, ettei suostuisi laajempaan omien tietojensa käyttöön Metan tekoälyn koulutuksessa.

Sinänsä monien inhoaman tekoälysisällön siiloaminen yhteen palveluun voisi olla hyväkin idea. Mutta Vibes tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa tekoälyluomuksia helposti myös Facebookin ja Instagramin tileilleen. Eli todennäköisesti Vibesilla tehtyyn sisältöön tulee jatkossa törmäämään hyvinkin helposti, vaikkei Vibesia itsessään käyttäisikään.