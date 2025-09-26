Instagramilla on nyt yli 3 miljardia käyttäjää
Vuonna 2010 perustettu sosiaalisen median palvelu Instagram on saavuttanut uuden merkkipaalun.
Palvelun omistavan Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoi tällä viikolla omalla Instagram-tilillään palvelulla olevan yli 3 miljardia aktiivista käyttäjää.
Zuckerberg täsmensi vielä lukua siten, että Instagram tavoittaa nykyisin yli 3 miljardia yksittäistä käyttäjää kalenterikuukauden aikana. Luvusta on poistettu "tuplat" eli ihmiset, jotka käyttävät palvelua eri laitteilla.
Instagram saavutti kahden miljardin aktiivisen käyttäjän rajapyykin vuoden 2022 lokakuussa, eli palvelu on onnistunut kasvamaan 50 prosenttia kolmen vuoden aikana.
Asiasta uutisoineen CNBC:n mukaan Instagram on nyt kolmas Metan omistama palvelu, jolla on yli 3 miljardia yksittäistä kuukausittaista käyttäjää. Metan omistama Facebook ylitti tuon merkkipaalun Metan palveluista ensimmäisenä ja WhatsApp puolestaan tämän vuoden huhtikuussa.
Metan omistamista, suurelle yleisölle suunnatuista sosiaalisen median palveluista pienin on toistaiseki vuonna 2023 julkaistu Threads, jolla on viimeisimpien lukujen mukaan noin 400 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää.
