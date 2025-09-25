Ruuvi Air -sensori seuraa kodin ilmanlaatua näppärästi

Suomalainen Ruuvi Innovations on ollut jo vuosien ajan pienimuotoista kotiautomaatiota harrastavien suosikki.

Yhtiön edulliset ja yksinkertaiset RuuviTag -sensorit ovat olleet niin yksinkertaisia käytettävyydeltään, että aivan tavalliset kuluttajatkin ovat korvanneet kotien lämpömittareita niillä.

Nyt yhtiö on laajentanut tuotevalikoimaansa sisäilman mittaukseen. Uusi Ruuvi Air -mittausasena sisältää jo aiemmista pienistä mittauslätkistä tutut lämpötilan, ilmanpaineen ja ilmankosteuden mittaukset.

Mutta uutena ominaisuutena Ruuvi Air tuo siis mukaan monipuolisen ilmanlaadun mittauksen. Laite osaa mitata hiilidioksipitoisuuden, pienhiukkasten määrän ilmassa sekä ns. VOC-indeksin. VOC-indeksi jäljittelee ihmisen hajuaistin kokemaa hajujen voimakkuutta suhteessa aiempaan tilanteeseen.

Paras puoli Ruuvi Airissa (kuten Ruuvin muissakin tuotteissa) on se, että tiedot ovat käytössä maksutta ja ikuisesti. Selkeä mobiilisovellus on maksuton ja näyttää uudetkin tiedot yksinkertaisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.





Yhtiön mukaan sovellus tarjoaa myös yhtiön itsekehittämän Ruuvin ilmanlaadun pisteytyksen, joka kokoaa kaikki kerättävät tiedot yhdeksi, yksinkertaisesti ymmärrettäväksi numeraaliseksi luvuksi.

Laitteet pohjautuvat kaikki avoimeen lähdekoodiin ja niille on tarjolla lukuisia valmiita integraatioita kodin muihin älyratkaisuihin. Mutta Ruuvin tuotteita voi yksinkertaisimmillaan käyttää myös aivan sellaisenaan - kurkkaamalla vain tiedot kännykästä.

Ruuvi Air -mittausasemat valmistetaan Suomessa ja niiden toimitukset alkavat lokakuun loppupuolella. Ennakkotilaajan hinta Ruuvin verkkokaupassa Ruuvi Airille on 109 euroa ja myöhemmin hinta asettuu 149 euroon.

Ruuvi Innovationsin toinen perustaja Lauri Jämsä on AfterDawnin entinen toimittaja. AfterDawnilla ja Ruuvi Innovationsilla ei ole mitään kaupallista yhteistyötä keskenään, ainoastaan lämpimät suhteet entiseen toimittajaamme.