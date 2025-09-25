EU:n data-asetuksen valvonta alkaa Suomessa - Traficomille työkalut puuttua rikkomuksiin 1.1.2026

Euroopan unionin merkittävää lainsäädäntöä, data-asetusta (datasäädös, Data Act) alettiin soveltamaan EU:n alueella perjantaina 12. syyskuuta 2025.

Aiheesta jo uutisoimme melko kattavasti, mutta toisaalta Suomen osalta toimeenpano jäi vielä epäselväksi.





Data-asetus koskee kaikkia verkkoon kytkettyjä laitteita, jotka dataa tuottavat. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi älykello, älykäs kodinkone tai auto. Lain myötä laitteiden valmistajilla on velvollisuus suunnitella laitteet niin, että käyttäjä voi saada niiden tuottaman datan, ja valmistajilla tai palveluntarjoajilla on velvollisuus antaa kerätty data käyttäjälle hänen pyynnöstään.

EU:n tasolla data-asetusta alettiin siis soveltamaan 12. syyskuuta eli nyt voit olla yhteydessä laitevalmistajaan tai palveluntarjoajaan ja heidän pitäisi antaa datasi sinulle.

Asiassa on kuitenkin mutta. Nimittäin Suomessa ei toistaiseksi ole olemassa "tuomaria" asian suhteen eli jos yritys ei anna sinulle sinusta kerättyä dataa, yritys ei toistaiseksi saa rangaistusta.





Asiaan on luvassa muutos ensi vuoden alussa.

Tänään 25.9.2025 hallitus antoi eduskunnalle EU:n data-asetusta täydentävää lainsäädäntöä koskevan lakiesityksen. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa kerrotaan, että EU:n data-asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta se edellyttää kansallista täydentävää sääntelyä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki datan hallinnan ja jakamisen valvonnasta ja muutettavaksi eräitä muita lakeja.

Uuden sääntelyn mukaan Suomessa data-asetuksen noudattamista valvoisi pääasiassa liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka myös saisi mahdollisuuden määrätä data-asetuksen rikkomisen seuraamuksista.

Lakiesityksen käsittely eduskunnassa alkaa lähetekeskustelulla, joka käydään täysistunnossa. Tämän jälkeen alkaa lakiesityksen valiokuntakäsittely. Valiokunnan mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.





Tiedotteen mukaan lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2026.

Tämän jälkeen siis Suomessa data-asetuksen täysi valvonta ja rangaistuksen uhka alkavat, ja kuluttaja voi olla yhteydessä Traficomiin, mikäli yritys ei anna kerättyä dataa kuluttajalle.