Sony pienensi PS5-konsolin tallennustilaa, mutta hinta pysyy samana
Sony on uudistanut Playstation 5 -pelikonsolin edullisinta mallia eli PS5 Digital Editionia ja uusitut mallit ovat jo myynnissä joissain maissa.
Uudistus ei ilmeisesti juurikaan paranna mitään aiempoiin laiteversioihin nähden, mutta sen sijaan se näyttää olevan malliesimerkki shrinkflaatiosta.
Shrinkflaatiolla tarkoitetaan siis käytäntöä, jossa tuotteen hinta pysyy msana, mutta rahalle saatu vastine pienenee. Malliesimerkkinä voidaan käyttää vaikkapa ketsuppipulloa, joka kutistettaisiin aiemmasta 5 desilitrasta 4,5 desilitraan, hinnan pysyessä samana. Tai kahvipakettia, joka ei olekaan enää "standardiksi" muodostuneen 500 gramman painoinen, vaan painaakin 450 grammaa.
Sonyn tapauksessa shrinkflaatio kohdistuu konsolin tallennustilaan.
Nykyisin myynnissä oleva Sony Playstation 5 Digital Edition sisältää teratavun verran tallennustilaa. Mutta uusittu malli sisältääkin ainoastaan 825 gigatavua tallennustilaa.
Käytössä oleva tallennustila käyttöjärjestelmän ja päivitysten myötä kutistuu noin 850 gigatavusta 650 gigatavuun. Eli parin keskikokoisen AAA-pelin verran.
Aivan alkuperäisessä, viisi vuotta sitten julkaistussa "paksussa" Sony Playstation 5:ssa oli 825 gigatavua sisäistä tallennustilaa, eli tavallaan tässä suhteessa palataan takaisin alkuperäisen PS5:n tallennustilaan.
Uusitun konsolin hinta on sama kuin isommalla tallennustilalla varustetun konsolin hinta on ollut tähän asti. Tom's Hardware on löytänyt uuden, pienemmällä tallennustilalla varustetun mallin myynnistä ainakin kaikista Euroopan Amazon-verkkokaupoista.
Vielä viikko sitten Suomessa myytiin teratavun tallennustilalla varustettua PS5 Digital Editionia 400 eurolla, mutta nyt sen hinta on kivunnut noin 500 euron tienoille. Uusittu, pienemmän tallennustilan malli maksaa tällä hetkellä sekin 500 euroa ainakin Saksan Amazonissa.
Optisella asemalla varustetun Playstationin tallennustilaa uudistus ei koske, eli siinä säilyy jatkossakin teratavun tallennustila. Tällä hetkellä optisella asemalla varustettu PS5 maksaa noin 560 euroa.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.