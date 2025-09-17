Kauppasota kiihtyy: Kiina kielsi teknologiafirmojaan ostamasta Nvidian piirejä
Kauppasota Yhdysvaltain ja Kiinan välillä kiihtyy.
Kiinan valtiollinen verkkoa valvova viranomainen on kieltänyt (maksumuuri) Kiinan suurimpia teknologiafirmoja ostamasta enää mitään amerikkalaisen Nvidian piirejä.
Etenkin Nvidian tekoälylaskentaan käytettävät piirit ovat olleet eräänlainen elinehtoja vauhdilla kasvaville tekoälyfirmoille ympäri maailmaa. Mutta Kiina haluaa, että sen omat teknologiayritykset kehittäisivät paikallisia kilpailijoita Nvidian tuotteille. Pisimmällä omien tekoälylaskentaan soveltuvien piirien kehityksessä on mitä ilmeisimmin Huawei.
Määräyksen mukaan yritysten pitää myös perua jo aiemmin tehdyt tilaukset Nvidian piireistä. Samaan aikaan Yhdysvaltain hallinto on rajoittanut sitä, millaisia tekoälypiirejä Nvidia ylipäätään saa myydä Kiinaan - tehokkaimmat piirit ovat olleet vientirajoitusten vuoksi kokonaan kiellettyjä. Kunnes hiljattain Donald Trumpin hallinto järisytti maailmaa hämmentävällä sopimuksella. Sopimuksen mukaan Nvidia saisi alkaa myymään tehokkaimpia H20 -tekoälypiirejään Kiinaan, jos yhtiö tulouttaisi 15 prosenttia myyntihinnasta suoraan Yhdysvaltain hallinnolle.
Nyt tämä Trumpin hallinnon leipoma omituinen diili siis muuttui mahdottomaksi, kun Kiina kielsi kaupat omalta osaltaan kokonaan.
Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang kertoo olevansa "pettynyt" Kiinan päätökseen.
Huang kuitenkin kertoo ymmärtävänsä, että Kiinan ja Yhdysvaltain välillä on tällä hetkellä tärkeämpiä ja suurempia asioita sovittavana kuin pelkästään Nvidian kauppasuhteet Kiinaan.
