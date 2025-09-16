OpenAI paljasti: Näin ihmiset käyttävät ChatGPT:tä

OpenAI on julkaissut oman Economic Research Teaminsa tekemän selvityksen siitä, miten ihmiset käyttävät yhtiön valtavan suosittua tekoälybottia, ChatGPT:tä - ja mihin.

Tilastopläjäys on varsin massiivinen, sillä raportissa (PDF, osittainen maksumuuri) on yhteensä 64 sivua.

Ensinnäkin ChatGPT on aivan käsittämättömän suosittu. Sitä käyttää hurjat 700 miljoonaa yksittäistä käyttäjää joka kuukausi. Luvusta on poistettu käyttö eri laitteilla, eli vajaa 10% maailman väestöstä käyttää ChatGPT:tä.

Botille esitetään päivittäin viidesosa siitä kysymysmäärästä, mitä Googlen hakua käytetään päivittäin. Eli vaikka Googlen haku on viisi kertaa suurempi, on ChatGPT todennäköisesti maailman ainoa palvelu, jonka kokoluokkaa on edes mielekästä verrata Googlen hakujen määriin.

Kun palvelu avattiin loppuvuodesta 2022, käyttäjäkunta koostui yli 80-prosenttisesti miehistä. Nyt naiset muodostavat enemmistön ChatGPT:n käyttäjistä (52,4%).



Ylivoimaisesti yleisin tapa käyttää ChatGPT:tä on sen käyttäminen kirjoittamisen apuna: 28% kaikesta käytöstä liittyy sähköpostien kirjoittamiseen, tekstin muokkaukseen tai tekstin kääntämiseen.

Valtaosan ajasta ChatGPT:tä käytetään henkilökohtaisiin asioihin, eikä niinkään työhön: 72 prosenttia kaikesta käytöstä liittyy muuhun kuin työhön tai työksi luokiteltaviin pyyntöihin. Ja työhön liittyvistä kyselyistä noin 15% on kysymyksiä, joissa tekoälyltä pyydetään apua päätöksenteon tueksi - eikä niinkään tuottamaan mitään valmista.

OpenAI:n tekoäly on käsittämättömän suosittu nimenomaan nuorten keskuudessa, sillä 46% kaikista botin käyttäjistä kuuluu ikäryhmään 18-25 -vuotiaat. Eli yli 300 miljoonaa nuorta aikuista käyttää ChatGPT:tä.

Yleisimmistä käyttötavoista seitsemän kärki on tutkimuksen mukaan tällainen:

käytännön apu ongelmatilanteisiin (28,3%) kirjoituksen apuväline (28,1%) tiedon haku (21,3%) tekninen apu / tekninen tuki (7,5%) multimedia (6,0%) itseilmaisu (4,3%)



Näistä esimerkiksi suosituin kategoria, eli "käytännön apu" sisälsi tutkimuksen mukaan erilaisia "miten teen asian X" -tyylisiä keskusteluja sekä "opeta minulle asia Y" -tyylisiä pyyntöjä. Epämääräiseltä vaikuttava "multimedia" taas sisältää sekä kuvien luonnin tekoälyn avulla että käyttäjän itsensä palveluun lähettämien kuvien analysoinnin (vaikkapa "mikä sana tyhjään kohtaan ristikossa pitäisi tulla?").

Itseilmaisuun kuuluivat taas ihmissuhteista botin kanssa keskustelu, yleinen tekoälyn kanssa rupattelu sekä erilaiset tekoälyn kanssa pelattavat pelit.