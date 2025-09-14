Kansalaisaloite korjauspalveluiden alemmasta arvonlisäverosta kerää nimiä

Uusi kansalaisaloite kerää parhaillaan nimiä aloitteeseen, jolla alennettaisiin korjauspalveluiden arvonlisäveroa.

Aloite laskisi suutareiden, vaatteiden korjaajien, huonekaluverhoilijoiden ja muiden perinteisten korjauspalveluiden arvonlisäveroa. Lisäksi se laskisi myös kodinkoneiden ja elektroniikan arvonlisäveroa.

Kansalaisaloitteen perusteluissa nostetaan esiin hyvinkin selkeästi sekä työllisyysvaikutukset, joita korjauspalveluiden tukemisella olisi että ympäristövaikutukset.

Etenkin tuotteiden korjattavuuden ympäristövaikutukset ovat niin tärkeät, että Euroopan Unionissa ollaan otettu viime vuosina käyttöön korjattavuusdirektiivi eli ns. right-to-repair -laki. Right to repair on pidentänyt laitteiden pakollisen takuun 2 vuoteen ja kesästä 2025 lähtien myös kaikkiin kännyköihin pitää tuoda ohjelmistopäivityksiä viiden vuoden ajan.



Kansalaisaloite olisi linjassa korjattavuuden tavoitteen kanssa.

Vasta-argumenttina toki voidaan todeta, että alennettu arvonlisävero saattaisi osittain - tai jopa kokonaan - valua palveluiden hintoihin. Mutta toisaalta, jos korjauspalveluita tarjoavien yritysten toimintaedellytykset paranevat näin, sekään ei olisi huono asia.

Esimerkiksi suutareiden määrä on vähentynyt vauhdilla ja nykytrendillä monilta paikkakunnilta katoavat suutarit kokonaan.

Kansalaisaloitetta voi kannattaa täällä:

Kansalaisaloite korjauspalveluiden arvonlisäveron alentamiseksi

Tällä hetkellä aloitetta on kannattanut 2716 henkilöä. Aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se kerää vähintään 50 000 nimeä ennen määräajan sulkeutumista eli maaliskuun 2026 alkua.

AfterDawnissakin olemme mm. kännyköiden arvosteluissamme moittineet ja kehuneet valmistajia jo vuosien ajan, riippuen siitä, millaista päivitystukea yhtiön tarjoavat tuotteille. Korjattavuus ja päivitettävyys kulkevat teknologiassakin käsi kädessä - ja mielestämme uusien tuotteiden ostaminen "turhaan" pitäisi loppua.