Ecovacsin roboimuri ei käytä enää pölypusseja, edes telakassa
Olemme arvostelleet robotti-imureita nyt jo kahdeksan vuoden ajan. Tänä aikana roboimureiden kehitys on ottanut valtavia loikkia eteenpäin ja valmistajat kilpailevat siitä, kuka onnistuu ratkaisemaan viimeisetkin roboimureita vaivaavat arjen ongelmat.
Kun testasimme ensimmäistä itsestääntyhjentävää robotti-imuria, Roomban i7+:aa seitsemän vuotta sitten, olimme varsin ihastuneita ratkaisuun. Perinteisten roboimureiden sisäinen pölysäiliö täyttyy helposti jo yhden päivän aikana, joka tekee niistä varsin työläitä ylläpidon kannalta.
Mutta jo tuolloin, Roombaa arvostellessamme, ihmettelimme, miksi itsestääntyhjennys on toteutettu hieman hölmösti. Eli robotti tyhjentää pienen sisäisen pölysäiliönsä lataustelakassaan olevaan isompaan pölysäiliöön, itsestään. Mutta tuo lataustelakassa oleva pölysäiliö käytti jo tuolloin perinteisiä, vanhojen imureiden tyylisiä pölypusseja.
Ajatus pölypussien käytöstä vaikutti järjettömältä, kun pölypussittomia perinteisiäkin imureita on ollut olemassa jo pienen ikuisuuden ajan. Mutta samaa linjaa ovat noudattaneet sittemmin käytännössä kaikki muutkin valmistajat - eli pölypusseja tarvitaan, jos itsestääntyhjentävä roboimuri ostetetaan.
Nyt kuitenkin Suomenkin markkinoille on tulossa tähän ratkaisu, kun IFA-messuilla esiteltiin kiinalaisen Ecovacsin tuorein lippulaivamalli.
Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone käyttää latausasemassaan pölypussitonta pölysäiliötä. Eli kun aikanaan (yleensä parin kuukauden jälkeen) telakankin pölysäiliö täyttyy, sen voi yksinkertaisesti kaataa sekajätteiden sekaan, pyyhkäistä puhtaaksi ja laittaa takaisin telakkaan.
Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone hinnat:
hinnat päivitetty 13.9.2025
Ratkaisu on tietysti sekä ympäristön että lompakon kannalta järkevä. Lisäksi ongelmaksi muodostuu helposti se, että vähänkään harvinaisemman robotti-imurin latausaseman pölypussien etsiminen kaupasta on yhtä tuskaista kuin juuri oikean pölypussin etsiskely perinteiseen pölynimuriin.
Ecovacsin uutuus vaikuttaa teknisiltä tiedoiltaan muutenkin pätevältä laitteelta, sillä siitä löytyy pyörivä moppitela, telakasta löytyvät vesisäiliöt mopin pesuun, imurin reipas imuteho sekä kameraan pohjautuva esteiden väistely. Se myös osaa kiivetä kynnysten yli, joskaan ei niin hyvin kuin arvostelussamme kehuttu Dreame X50 Ultra Complete.
Olemme Ecovacsin malleja testailleet viime vuosina useammankin ja mm. vuonna 2024 testaamamme Ecovacs Deebot X2 Omni oli varsin mainio kokonaisuus (joskin sen esteiden väistely oli vielä hieman kömpelöä).
Tokihan Ecovacs ei ole maailman mittakaavassa ensimmäinen täysin pölypussiton, itsestään tyhjentävä roboimuri, sillä Yhdysvalloissa ja muutamissa muissa maissa myytävä Shark Ninja on tehnyt vastaavia malleja jo pidempään.
Aivan ilmaiseksi Ecovacs ei irtoa, sillä se maksaa tällä hetkellä noin 1200 euroa.
