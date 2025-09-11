Firefox tukee vihdoin Matroska / MKV -videoita
Vuoden 2017 joulukuussa käyttäjä teki hartaan toiveen Firefox-selaimen kehitystiimille. Tuossa ominaisuustoiveessa pyydettiin, josko Firefoxiin saataisiin tuki suositulle Matroska-videoformaatille eli MKV:lle.
Nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin, tuo toive on vihdoin toteutettu.
Tuoreimmassa Firefoxin kokeiluversiossa (ns. nightly build) tuo pitkään toivelistalla ollut toiminto on vihdoin mukana. Se löytyy jatkossa Firefoxin asetusten syövereistä nimellä media.mkv.enabled.
Matroska on siis tarkalleen ottaen säiliöformaatti (container), jonka sisään voidaan upottaa eri muodoissa pakattua videota. Firefox tukee tässä vaiheessa ainoastaan Matroska-tiedostoja, joiden video on pakattu joko H.264/AVC -muodossa tai H.265/AAC -muodossa.
Matroska keräsi aikoinaan hieman huonon maineen, sillä formaatin joustavuus teki siitä yhden suosituimmista videoiden säiliöformaateista, jolla laittomat piraattielokuvat levisivät verkon hämärämmillä kujilla.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.