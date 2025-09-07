OpenAI avaa työpaikkasivuston, jossa tekoäly yhdistää työpaikat ja työnhakijat
Tekoälyjätti OpenAI tunnetaan tietysti parhaiten ChatGPT-botistaan, mutta yhtiö on laajentamassa toimintaansa myös uusille alueille.
Yhtiö kertoi tällä viikolla avaavansa täysin uuden palvelun, jossa tekoäly yhdistää avoimet työpaikat ja työnhakijat toisiinsa. Palvelu on suunnattu nimenomaan yritysten tarpeisiin ja se asemoituu osittain Microsoftin omistaman LinkedInin kilpailijaksi.
Uuden työpaikkasivuston keskiössä ovat tietysti tekoälytaidot, eli OpenAI ei toistaiseksi haaveile vielä kaikkien avointen työpaikkojen haalimisesta palveluunsa, vaan tarjoaa siis palvelua, jonka avulla tekoälyosaamista etsivät yritykset löytävät oikeat tekijät.
Jotta potentiaalisten uusien työntekijöiden tekoälytaidot olisivat nekin mitattavissa, ryhtyy OpenAI tarjoamaan samalla myös omia OpenAI-koulutuksiaan, joiden läpäisystä myönnetään yhtiön hyväksymiä sertifikaatteja.
