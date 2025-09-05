Prime Videoon tulee nyt mainokset myös Suomessa

Amazonin suoratoistopalvelu Prime Video on jo jonkin aikaa näyttänyt mainoksia tietyissä maissa, ja nyt nähtävästi mainokset laajenevat Pohjoismaihin.

Palvelun tilaajille on lähetetty sähköpostiviestiä, jossa muutoksesta kerrotaan. Viestin mukaan mainoksia aloitetaan näyttämään 7. elokuuta.





Prime Videon mukaan mainoksia näytetään elokuvissa ja ohjelmissa on rajoitettu määrä. Mainosten avulla Prime kertoo pystyvänsä jatkamaan investointeja premium-sisältöön.

Muutoksen myötä nykyisen tilauksen hinta ei muutu, mutta jos mainoksista haluaa päästä eroo, tulee maksaa enemmän.

