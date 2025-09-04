Roborock valmistaa nyt myös robottiruohonleikkureita - kolme mallia Euroopan markkinoille

Erityisesti robotti-imureista tunnettu Roborock laajentaa tuotevalikoimaansa. Valmistaja esitteli IFA 2025 -messuilla kolme uutta robottiruohonleikkurimallia Euroopan markkinoille.

Ensimmäisenä uusien tuotteiden kohdalla on käydä läpi nimeäminen. Kolme ensimmäistä laitemallia ovat RockMow Z1, RockMow S1 ja RockNeo Q1.





Näistä siis kärjessä on RockMow Z1, jonka perässä tulee RockMow S1. Joukon kolmas, RockNeo Q1, on puolestaan vähiten älykäs ja siten myös edullisempi.

RockMow Z1 sisältää nelivetojärjestelmän (AWD) eli jokaisessa pyörässä on itsenäinen moottori. Tämä takaa tehokkaan ajokyvyn ja jopa 39 asteen nousukyvyn.

Z1 kiipeää 6 senttimetrin korkeiden esteiden yli, ja tämä sopii pihoihin, joiden koko on 5000 m2. Z1:ssä on tehokas jousitus, jonka luvataan pitävän leikkauskorkeuden oikeana kuoppaisella pihamaalla.

Laite on varustettu tekoälypohjaisella esteiden väistämisjärjelmällä, jonka avulla kierretään siilit ja lelut, sekä satelliittivastaanottimella. Roborockin mukaan Z1 kulkee myös kapeissa käytävissä, myös silloin, kun satelliittisignaali tipahtaa.





Tekoälyn avulla robotti myös ymmärtää, missä pihan rajat menevät. Leikkausjäljen osalta myös seinien reunusta tulevat siistiksi, sillä laitteessa on sivuterä, jolla leikataan 3 cm:n tarkkuudella reunasta. Sivuterä muistuttaa robotti-imureista tuttua sivuharjaa tai -moppia.

RockMow S1 on puolestaan hyvin samantapainen Z1:n kanssa, mutta merkittävänä erona on se, että S1:ssä ei ole nelivetoa ja sopii siten paremmin tasaisille pihoille.

Z1:ssä ja S1:ssä on 4G-liittymä, etukäteen maksettuna.

Nämä Roborockin kaksi robottiruohonleikkuria muistuttavat vahvasti juuri AfterDawnissa arvosteltua Segway Navimow X3 -mallia, mutta isona erona on Z1:n neliveto ja jousitus.

Roborockin kolmas uutuus, RockNeo Q1, on siis joukon vähiten älykkäin.





Tässä mallissa leikkauskorkeus tulee asettaa käsin, mutta laite sisältää kuitenkin kameroita ja satelliittivastaanottimen navigointiin.

Laitteiden hintoja tai saatavuutta ei toistaiseksi kerrottu.

Yhdessä ruohonleikkureiden julkaisun kanssa Roborock muun muassa kertoi olevansa robotti-imureissa markkinajohtajana niin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Etelä-Koreassa kuin Turkissakin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla myyntimäärien perusteella.





Roborockin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan vuoden 2025 puolivälissä, nousten 78,96 % edellisvuodesta lähes miljardiin euroon. Lisäksi Roborock on äskettäin ilmoittanut aikeistaan listautua Hongkongin pörssiin.