CDON ja suomalainen Renow aloittivat yhteistyön - tekoäly lajittelee palautustuotteet ja palauttaa ne myyntiin CDON:in alustalle

CDON helpottaa palautustuotteiden uudelleenmyyntiä Pohjoismaissa, sillä CDON on solminut pitkäaikaisen kumppanuuden suomalaisen kiertotalousratkaisuihin erikoistuneen startupin Renow:n kanssa.

CDON palvelee asiakkaita Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, ja sen keskeinen logistiikkakeskus sijaitsee Ruotsissa. Koska tuotteita myydään CDON:in alustalla eri puolilta Eurooppaa toimivien kauppiaiden kautta, palautusten käsittely on kauppiaille usein monimutkaista ja kallista.





CDON:in mukaan yhteistyöllä CDON pystyy pienentämään kauppiaiden kustannuksia ja nopeuttamaan palautusprosessia. Tuotteiden elinkaari pitenee, kun palautetut tuotteet saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti takaisin myyntiin uusille asiakkaille.

Renow:n tekoälypohjainen ratkaisu tarkastaa palautetut tuotteet, luokittelee ne kunnon mukaan ja myy sen jälkeen uudelleen suoraan CDON:in alustalla.

"Näemme kiertotalouden luonnollisena seuraavana askeleena CDON:ille ja koko verkkokauppa-alalle," sanoo CDON:in kaupallinen johtaja Kattis Åström. "Pyrimme vähentämään jätettä, pienentämään kauppiaiden kustannuksia ja tarjoamaan asiakkaillemme edullisempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja. Renow tuo mukanaan kaiken tarvittavan – teknologian, infrastruktuurin ja ajattelutavan – tämän mahdollistamiseksi. Arvostamme kumppaneita, jotka toimivat ketterästi, ajattelevat pitkäjänteisesti ja jakavat sitoutumisemme asiakaskokemukseen."

Aiemmin Renow on aloittanut yhteistyön muun muassa Verkkokauppa.comin omistaman e-ville.comin kanssa.