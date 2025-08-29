DJI Mic 3 on aiempaa kevyempi ja pienempi, mutta akun kestosta ei ole tingitty

DJI esitteli Mic 3 -mikrofonin vuoden 2024 alussa julkaistun Mic 2:n seuraajaksi.

Uusi Mic 3 on edeltäjään verratessa pienempi ja kevyempi. Mikrofoni painaa vain 16 grammaa, kun Mic 2 painaa 28 grammaa.





Ominaisuuksissa ei kuitenkaan ole säästelty. Akun kapasiteetti on pienempi, mutta DJI:n mukaan tällä ylletään jopa pidempään toiminta-aikaan, joka Mic 3:ssa on 8 tuntia. Aiempaan verratessa sisäistä tallennustilaa on kasvatettu 8 gigatavusta 32 gigatavuun, ja Mic 3 tukee edelleen sisäistä tallentamista. DJI:lta löytyy myös vieläkin kevyempi DJI Mic Mini, mutta tästä ei esimerkiksi sisäistä tallennusta ole.

Muita Mic 3:n ominaisuuksia ovat esimerkiksi 32-bittinen float-äänitys ja aikakoodin tuki, joka helpottaa ääni- ja kuvamateriaalin synkronointia editointivaiheessa.

Lisäksi ammattimaiseen tuotantoon Mic 3 sopii neljän lähettimen ja kahdeksan vastaanottimen samanaikainen tuen myötä. Tarjolla on myös kolme äänensävyn esiasetusta, kaksitasoisen melunvaimennus ja jopa 400 metrin kantama.





Tuki lavalier-mikrofonille on kuitenkin saanut väistyä, joka saattaa olla miinus ammattimaisessa tuotannossa.

Mic 3 voidaan yhdistää DJI:n omiin kameroihin ilman vastaanotinta sekä älypuhelimiin ilman vastaanotinta ja muita laitteita ajatellen liitettävyys hoituu vastaanottimen 3,5 mm:n ja USB-C-portin avulla.

Uutta mikrofonia myydään erikseen lähettimen ja vastaanottimen osalta tai yhdessä voi ostaa lähettimen ja vastaanottimen 209 eurolla sekä kaksi lähetintä, yhden vastaanottimen ja kotelon 319 eurolla.





