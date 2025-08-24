DHL lopetti postilähetysten välittämisen Yhdysvaltoihin - pikalähetyksiin ei vaikutusta

Uutisoimme jo aiemmin tällä viikolla miten Suomen Posti on lopettanut lähetysten välittämisen Yhdysvaltoihin. Postin lisäksi myös useiden muiden Euroopan maiden postilaitokset ovat keskeyttäneet lähetykset Yhdysvaltoihin.

Taustalla on Yhdysvaltain muuttunut tullikäytäntö. Tähän saakka tullit, jos niitä on pitänyt maksaa, on peritty vastaanottajalta Yhdysvalloissa, kun lähetys on saapunut maahan. Eli täsmälleen samalla tavalla kuin vaikkapa lähetysten tullaaminen tapahtuu Suomessa, jos Suomeen tilaa tullirajan ylittäviä tilauksia EU-alueen ulkopuolelta.

Nyt Yhdysvallat kuitenkin vaatii, että tullit kerätään postilähetyksiltä jo lähetysvaiheessa. Eli mm. Postin pitäisi rakentaa järjestelmäänsä Yhdysvaltain tullitasot ymmärtävä järjestelmä, jossa lähettäjä voi hoitaa tullauksen jo ennen paketin lähtemistä Suomesta. Ilmeisesti Postin pitää myös periä tullit lähettäjältä ja välittää ne Yhdysvaltoihin.



Tähän kykeneviä ratkaisuja ei ole käytössä käytännössä millään eurooppalaisella postipalvelulla ja sen vuoksi ne ovat päättäneet lakkauttaa kokonaan kaupallisten lähetysten välitykset Yhdysvaltoihin, kunnes tilanteeseen saadaan selkeys.

Samaan rintamaan on liittynyt nyt myös yksi maailman suurimmista rahtiyhtiöistä, saksalainen DHL.

Saksalaisyhtiön osalta lähetysten välittäminen keskeytetään tavallisten postilähetysten osalta. Keskeytys ei kuitenkaan koske pikalähetyksiä, joita DHL:n lähetyksistä on valtaosa (DHL Express) - tämä siksi, että uudet säännöt koskevat postiyhtiöitä ja pikakuljetusyhtiöitä eri tavalla.

DHL Finlandin viestinnän mukaan yhtiön DHL Express -lähetysten käyttämä prosessi tukee jo nyt muuttuvia Yhdysvaltain tullisääntöjä, joten pikalähetyksiin tilanne ei vaikuta.

Päivitetty 25.8.2025: DHL Finland otti toimitukseen yhteyttä ja pyysi täsmentämään, että keskeytys koskee ainoastaan tavallisia postilähetyksiä, ei pikalähetyksiä, jotka muodostavat valtaosan DHL:n lähetyksistä.