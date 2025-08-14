Suomalaisiin organisaatioihin kohdistuu 1 020 kyberhyökkäystä viikossa

Kyberturvallisuusratkaisujen tarjoa Check Point Software Technologies on julkaissut uuden Global Threat Intelligence -raportin heinäkuun 2025 osalta.

Raportissa paneudutaan kyberhyökkäyksiin.





Check Pointin tutkijoiden mukaan sekä kyberhyökkäysten määrä että monimutkaisuus ovat kasvaneet merkittävästi. Heinäkuussa organisaatiot kokivat keskimäärin 2 011 kyberhyökkäystä viikossa, mikä on 10 % enemmän kuin vuosi sitten.

Suomalaisten organisaatioiden osalta keskimääräinen lukema viimeisen kuuden kuukauden osalta on 1 020 hyökkäystä viikossa. Hyökkäysten määrä on noussut Euroopassa 15 prosentilla, joka on Check Pointin mukaan enemmän kuin millään muulla alueella.

Koulutusala oli maailmanlaajuisesti useimmin hyökkäysten kohteena, keskimäärin 4 248 hyökkäystä viikossa organisaatiota kohden (+11 % vuoden takaiseen verrattuna). Seuraavina olivat telekommunikaatioala (2 769, +24 %) ja julkishallinto (2 745, +6 %). Maatalousala koki jyrkimmän kasvun, +81 %.





Pohjoismaissa useimmin hyökkäysten kohteena olivat telekommunikaatio, julkishallinto sekä terveydenhuolto ja lääketiede.

Lisäksi kiristyshaittaohjelmahyökkäykset ovat kasvaneet merkittävästi. Heinäkuussa raportoitiin 518 tapausta, mikä on 28 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pohjois-Amerikan osuus oli 52 % kaikista tapauksista ja Euroopan 25 %.

"Heinäkuun data osoittaa, etteivät kiristyshaittaohjelmat ole katoamassa – päinvastoin, niiden kehitys kiihtyy. Qilinin kaltaiset ryhmät laajentavat toimintaansa korkean arvon kohteisiin. Hyökkäykset kohdistuvat kaikkiin maanosiin ja organisaatiotyyppeihin. Ainoa tapa pysyä hyökkääjiä edellä on ottaa käyttöön ennaltaehkäisyyn perustuvat, tekoälyllä tehostetut tietoturvatoimet," sanoo Lotem Finkelstein, Director, Threat Intelligence and Research, Check Point Software Techonologiesilta.

Aktiivisimmat kiristyshaittaohjelmaryhmä heinäkuussa olivat: Qilin (12 % kaikista tunnetuista kiristyshaittaohjelmatapauksista), Inc. Ransom (9%) ja Akira (8%).