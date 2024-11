Kaksi eurooppalaista hakukonetta yhdistää voimiaan

Tavalliselle verkonkuluttajalle maailmassa on usein olemassa vain yksi hakukone: lähes monopoliasemassa oleva Google.

Teknologiasta hieman enemmän tietävät tunnistavat sitten isomman liudan hakukoneita, kuten Microsoftin Bingin, yksityisyyttä suojelevan DuckDuckGon ja niin edelleen.

Mutta harva tietää sitä, että maailmassa on käytännössä olemassa vain kolme kattavaa hakukonetta: Bing, Google sekä venäläislähtöinen Yandex.

Kaikki muut hakukoneet, olipa ne paketoitu miten yksityisyyttä kunnioittaviksi tai eettisiksi tahansa, käyttävät oikeasti jonkin edellämainituista kolmesta hakuindeksiä toimintansa tueksi.

Useilla "itsenäisillä" hakukoneilla on itsellään jonkinlainen pieni raapaisu internetistä omassa indeksissään, eli verkkosivujen luettelossa. Mutta laajempiin hakutuloksiin ne vuokraavat aina jotain kolmesta suuresta.

Syy tähän on raha. Useiden arvioiden mukaan sellaisen verkkosivujen luettelon eli indeksin kerääminen ja ajan tasalla pitäminen, joka kattaisi valtaosan julkisesta netistä, maksaisi miljardeja, jopa kymmeniä miljardeja euroja. Aiheesta on jopa tehty Britannian hallituksen toimesta tutkimus (PDF) jossa päädyttiin samaan lopputulokseen.



Käytännössä ainoa taho, jonka arvioidaan voivan ns. polkaista pystyyn oman, kattavan hakukoneen, olisi Apple.

Mutta pienetkin yrittävät: kaksi eurooppalaista hakukonetta on päättänyt yhdistää voimansa ja rakentaa oman, Eurooppaan keskittyvän hakuindeksinsä. Ranskalainen, varsin mainio Qwant sekä saksalainen, viheraatetta julistava Ecosia ovat idean takana.

Molemmat ovat jo saavuttaneet jonkinlaisen jalansijan vaihtoehtoisten hakukoneiden markkinassa. Qwant on tunnetumman DuckDuckGon tapaan yksityisyyteen keskittyvä hakukone, jonka valttikorttina on tietysti myös sen eurooppalaisuus - eli varmuus tiukasta yksityisyydensuojasta. Ecosia on puolestaan voittoa tavoittelematon hakukone, joka sijoittaa hakukoneesta saadut tuotot puiden istutukseen ja muihin ilmastotoimiin.

Techcrunchin mukaan kaksikko rakentaa yhteisen indeksin, jota molemmat hakukoneet käyttävät omilla, erilaisilla tavoillaan.

Yhdeksi taustasyyksi oman indeksin rakentamiselle on nostettu myös raha ja riippuvuus amerikkalaisista toimijoista: molemmat ovat käyttäneet Bingin hakukoneindeksiä, mutta Microsoft nosti hakukoneensa rajapinnasta perimäänsä "vuokraa" viime vuonna merkittävästi.

Yhtiöt ovat kuitenkin realistisia tavoitteissaan: ne toivovat korvaavansa yleismmät hakuehdot omalla indeksillään, mutta laajempiin hakuihin ne joutuvat jatkossakin käyttämään Microsoftin tai Googlen hakuindeksiä.