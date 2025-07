Naiselta huijattiin rahaa vuodessa noin 130 000 euroa - huijaus alkoi Messengeristä

Poliisi jakaa tasaisin väliajoin tietoa rikollisten huijauksista, joihin suomalaiset ovat menettäneet rahojaan.

Tällä kertaa tiedotteessaan poliisi huomauttaa, että turvatilejä ei ole olemassa eli jos saat puhelun tai viestin, jossa rahojasi pyydetään siirtämään turvatilille, sulje puhelu tai hävitä viesti, sillä kyseessä on huijaus.





Viime aikoina poliisin nimeä on käytetty huijauksissa. Liikkeellä on esimerkiksi KRP:n nimissä lähetettyjä viestejä, joissa viestin saajaa pyydetään kuulusteluun. Viestin mukana on linkki, jota kautta kuulustelu tulee sopia ja linkki johtaa rikollisten sivulle, jonne pitää tunnistautua antamalla verkkopankkitunnukset, jolloin ne joutuvat rikollisten tietoon.

Tekotapa voi jatkua myös turvatilipetoksena, jolloin uhrille soitetaan pankin tai poliisin edustajana esiintyen ja pyydetään siirtämään rahoja turvatilille.

Esimerkkejä muista huijauksista

Poliisi kertoo, että alkuviikosta pieksämäkeläinen 60-luvulla syntynyt nainen ilmoitti poliisille, että hän oli vajaan vuoden aikana menettänyt huijarille yhteensä noin 130 000 euroa.





Poliisin mukaan huijaus alkoi Facebook Messengeristä, jossa huijari oli lähestynyt uhria ensimmäisen kerran. Myöhemmin keskustelut etenivät WhatsAppissa ja ne johtivat siihen, että nainen oli lähettänyt huijarille useita käteistä rahaa sisältäneitä postilähetyksiä kotimaahan ja ulkomaille sekä siirtänyt rahaa huijarin tilille.

Viime viikolla 80-luvulla syntynyt pieksämäkeläinen nainen ilmoitti usean vuoden aikana toteutetusta huijauksesta, jossa hän oli menettänyt yhteensä lähes 20 000 euroa. Huijaus oli alkanut siitä, kun uhrille oli luvattu yli 90 000 euron lahjoitus ulkomaalaisen naisen perinnöstä.

18.7. tapahtuneessa huijauksessa 90-luvulla syntynyt mies oli saanut If-vakuutusyhtiön nimissä tekstiviestin erääntyvästä laskusta. Viestin linkki vei If:n nettisivuja muistuttavalle sivustolle eli huijaussivustolle.

Mies oli tarkastanut, että hänellä ei ollut mitään avoimia vakuutusmaksuja. Kohta miehelle oli tullut puhelu, jonka soittaja oli esiintynyt pankin työntekijänä ja kysellyt, että oliko mies yrittänyt siirtää tilillään olevia rahoja ulkomaille. Mies oli kertonut, ettei ollut mitään tällaista tehnyt, jolloin soittaja oli kertonut, että hänen pankkitunnuksensa on ilmeisesti viety ja hänelle avataan uusi tili, jonne tilillä olevat rahat pitää siirtää turvaan. Mies oli siirtänyt tililtään 18 000 euroa rikollisten tilille eli niin sanotulle turvatilille.

Poliisi myös kertoo huijauksista, joissa POP Pankin asiakkaat ovat menettäneet rahojaan.





14.7. 40-luvulla syntynyt nainen ilmoitti poliisille menettäneensä tililtään yli 46 000 euroa. Nainen ei ollut kertomansa mukaan antanut verkkopankkitunnuksia kellekään, eikä hän ollut asioinut missään, missä pankkitunnuksia olisi tarvittu.

Poliisi on kuitenkin viime aikoina saanut ilmoituksia muiltakin POP Pankin asiakkailta, joiden tunnukset ovat päätyneet vääriin käsiin. Useissa tapauksissa uhrit ovat hakukoneen kautta päätyneet POP Pankin sivustoa muistuttavaan sivustolle, johon he ovat tilinsä tiedot syöttänyt.