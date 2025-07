Roomba Max 705 Combossa moppaamisen hoitaa pyörivä rulla

Robotteja valmistava iRobot julkisti muutama kuukausi sitten esitellyn Roomba Max 705 Vac -robotin jatkoksi Roomba Max 705 Combo -mallin.

Valmistajan mukaan kyseessä on erittäin kehittynyt 2-in-1-robotti, sillä iRobotin mukaan vastaavaan siivoustulokseen ei yksikään toinen markkinoilla oleva 2-in-1-robotti kykene. 2-in-1-robotti yhdistää imuroinnin ja moppaamisen.





Etenkin jälkimmäiseen on panostettu. Roomba Max 705 Combon tärkein ominaisuus on sen täysin uudenlainen PowerSpin-rullamoppi PerfectEdge-teknologialla. Kyseessä on iRobotin tähän asti kehittynein moppausjärjestelmä.

200 kierrosta minuutissa pyörivä moppi huuhtoutuu jatkuvasti puhtaaksi käytön aikana, pitenee tarpeen mukaan ulottuakseen reunoihin ja nurkkiin ja aktivoi automaattisesti innovatiivisen moppisuojan, joka estää mattojen kastumisen, iRobotin tiedotteessa kerrotaan.

Myös imurointia on parannettu, sillä imun kerrotaan olevan 175 kertaa tehokkaampi kun verrataan Roomba 600 -sarjaan.





Laitteessa on ClearView Pro LiDAR ja PrecisionVision -tekoälyteknologiat, jotka kartoittavat kodin sekä havaitsevat älykkäästi lelut, johdot ja muut esteet navigointia varten.

Robotin mukana tulee AutoWash -telakka, joka tyhjentää robotin, pesee rullamopin ja kuivaa sen kuumalla ilmalla sekä näyttää robotin vesisäiliön.

Robotti ohjataan iRobot Home -sovelluksella tai ääniavustuksella.

Roomba Max 705 Combo -robotin + AutoWash -telakan odotetaan tulevan myyntiin elokuun lopussa mustana ja valkoisena. Suositushinta on 1 099 euroa.





