DuckDuckGo osaa piilottaa tekoälykuvat hakutuloksista

Yksityisyyttä kunnioittava amerikkalainen hakukone DuckDuckGo on lisännyt käyttäjiensä toiveesta palveluun uuden ominaisuuden.

Nyt DuckDuckGon kuvahaussa pystyy suodattamaan hakutuloksista pois kokonaan tekoälyllä tehdyt kuvat.

Yhtiö kertoi asiasta virallisen X/Twitter-tilinsä kautta.

Samalla tekoälysuodattimesta kertova julkaisu sisältää piruilua hakukonemarkkinaa monopoliasemasta hallitsevalle Googlelle.

Googlen kuvahaku oli viime talvena niin täydellisen kyllästetty tekoälyllä luoduilla kuvilla, että hakemalla "baby peacock" -termillä sai vastaukseksi vain ja ainoastaan tekoälyn visioita siitä, miltä riikinkukon poikanen voisi näyttää. Ilman yhtään oikeaa kuvaa riikinkukon poikasista.

DuckDuckGon markkinaosuus hakukoneista Suomessa on tällä hetkellä noin 1,5%. Googlen markkinaosuus hakukoneista on maassamme noin 89%. Meillä Googlen suurin haastaja on venäläislähtöinen Yandex, noin neljän prosentin markkinaosuudella.



Rajattaessa markkinaosuuden tarkastelu pelkästään tietokoneisiin, saadaan mielenkiintoisempi kuva. Tietokoneita käytettäessä ihmiset tekevät enemmän "tietoisia päätöksiä" siitä, mitä hakukonetta käytetään. Puhelimilla hakukoneen vaihtaminen vaatii enemmän työtä.

Tietokoneilta käytettäessä Googlen markkinaosuus on Suomessa 81%, Bingin pitäessä kakkossijaa reilun 10% osuudella. Meillä DuckDuckGon markkinaosuus on tietokoneilla 2,3%.