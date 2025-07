ChatGPT:lle lähetetään 2,5 miljardia promptia päivittäin

Sen jälkeen kun ChatGPT-tekoäly julkaistiin vuoden 2022 lopulla, maailma on kiitänyt hurjaa vauhtia tekoälyhypen laineilla.

Mutta harvinaista kyllä, tällä kertaa hypen ensimmäisenä aloittanut palvelu on myös pysynyt (ylivoimaisesti) suosituimpana palveluna.

OpenAI:n ChatGPT:n käyttäjämäärät ja käyttöluvut tuntuvat vain kasvavan kuukausi toisensa jälkeen. Vuoden 2024 lopulla OpenAI kertoi, että käyttäjät lähettävät ChatGPT:lle päivittäin yli miljardia viestiä eli promptia.

Mutta reilu puoli vuotta myöhemmin luku on yli kaksinkertaistunut.

Axiosin mukaan tekoälylle lähetetään nykyisin jo 2,5 miljardia promptia joka ikinen päivä.

Vaikuttaakin siltä, että ChatGPT:stä on tulossa nopeasti ensimmäinen Googlen hakukoneiden monopolia haastava palvelu, vaikka se ei sinänsä hakukone olekaan (ja toisaalta Googlekaan ei enää nykyisin ole perinteinen hakukone, vaan etupäässä tekoälyvastauksia tarjoava palvelu).



Googlen arvioidaan keräävän noin 16 miljardia hakua päivittäin. Lukemaa on pidetty niin tähtitieteellisen suurena, että minkään kilpailijan ei uskottu koskaan saavuttavan yhtiön etumatkaa. ChatGPT:kin on toki vielä pitkästi takamatkalla, mutta toisaalta sen kasvutahti on nyt hurjassa tahdissa.

Jos OpenAI pystyy tuplaamaan ChatGPT:n käyttömäärät jatkossakin suhteellisen lyhyessä ajassa, se alkaa tosissaan vaikuttamaan jo perinteisten hakukoneidenkin asemaan.