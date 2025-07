S-Pankilta varoitus: tarkista asiakaspalvelun numero

S-Pankki julkisti viime viikolla tiedotteen, joka kehottaa asiakaspalveluun soittavia tarkistamaan puhelinnumeron ennen soittamista.

Pankin mukaan sen tietoon on tullut yksittäisiä tapauksia, joissa asiakas on soittanut S-Pankin asiakaspalveluun huijauspalvelunumerolla, josta on seurannut yllättäviä puhelinlaskuja.

Tämän huijauspalvelunumeron asiakas on löytänyt hakukoneen kautta, joka on nostanut ulkopuolisen ylläpitämän verkkosivuston hakutulosten kärkeen.

Iltalehden mukaan kyseessä on ota-yhteyttä.fi -sivusto. Raportoiduissa tapauksissa asiakkaalle on tarjottu 0600-alkuinen palvelunumero, joka on ohjannut puhelun S-Pankin viralliseen asiakaspalveluun.

Puhelusta on kuitenkin seurannut odottamattoman suuri lasku ulkopuolisen toimijan ylläpitämän huijauspalvelunumeron takia, joka on veloittanut puhelusta useita euroja minuutilta.



Sivusto on veloittanut puhelusta 4,22 euroa minuutilta. Tämä on mainittu sivuston etusivulla. Iltalehden mukaan ota-yhteyttä.fi -sivusto on tarjonnut yhteydenottoa myös muihin palveluihin, kuten Nordeaan ja If-vakuutusyhtiöön.

Sivustoa pyörittää Alankomaihin rekisteröity yritys nimeltä Concept Hub B. V.

Asiakaspalvelunumero kannattaa aina tarkistaa palvelun tai yhtiön viralliselta sivulta.