Nothingin Headphone (1) -kuulokkeet eroavat ulkonäöllään muista huipputason kuulokkeista

Edelleen melko tuore Nothing on laajentanut kuulokevalikoimaansa korvat peittäviin kuulokkeisiin eli over ear -kuulokkeisiin. Yrityksen ensimmäinen malli kantaa nimeä Headphone (1). Aiemmin kuulokkeiden osalta Nothing on tarjonnut nappikuulokkeita.

Headphone (1) -kuulokkeet eroavat muista vastaavista kuulokkeista, kuten Sonyn tuoreista WH-1000XM6 -malleista, ulkonäön osalta.





Kupit hyödyntävät erottuvaa, läpinäkyvää muotoilua, joka osittain paljastaa kuulokkeiden komponentteja. Rakenteessa hyödynnetään kahta kerrossa. Pyöristetyn levyn päällä on toinen pyöristetty osa, joka sisältää näitä läpinäkyviä elementtejä. Ulkoasu on kokonaisuudessaan teknologinen ja futuristinen.

Kupit kääntyvät sivuttain, mutta ne eivät taitu pienempään kokoon. Kuulokkeiden mukana tulee kotelo.

Yhteistyötä äänen suhteen on tehty KEFin kanssa. Kuulokkeissa on 40 millimetrin elementit. Kuulokkeet sisältävät aktiivisen melunvaimennuksen ja yltävät sen kanssa jopa 35 tunnin toistoaikaan. Ilman aktiivista melunvaimennusta akunkesto on jopa 80 tuntia.





Kuulokkeet hyödyntävät Bluetooth 5.3:sta, mutta mukana tulee myös 3.5 mm:n kuulokeliitännän kaapeli.

Suomessa kuulokkeet maksavat 319 euroa.