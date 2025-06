Brasilian korkein oikeus: Some-palvelut ovat vastuussa käyttäjiensä tuottamasta sisällöstä

Brasilian korkein oikeus on tipauttanut oikeudellisen pommin, jolla saattaa olla laajamittaisia vaikutuksia sosiaalisen median palveluihin ympäri maailmaa.

Korkein oikeus linjasi päätöksessään, että jatkossa sosiaalisen median palvelut ovat suoraan vastuussa kaikesta sisällöstä, mitä niiden käyttäjät julkaisevat alustallaan.

Tähän saakka Brasiliassa, kuten useimmissa muissakin maissa, käytäntö on ollut (karkeasti yleistäen) se, että oikeusistuin tai viranomaistahot ovat voineet määrätä jonkin lakeja rikkovan sisällön poistettavaksi. Vasta, jos palvelu on kieltäytynyt viranomaisten määräämästä sisällön poistosta, on vastuu sisällöstä siirtynyt kyseiselle sosiaalisen median palvelulle.

Brasilian korkeimman oikeuden linjaus muuttaa tätä asetelmaa merkittävästi: jatkossa kaikki lakeja rikkova sisältö on poistettava, ilman erillistä oikeuden päätöstä tai pyyntöä viranomaisilta.

Käytännössä sosiaalisen median palveluiden on pakko ottaa käyttöön jonkinlainen ennakkosensuuri, jossa ne tarkistavat kaiken käyttäjiltä palveluun lisättävän sisällön ennen sen ilmestymistä näkyviin.



Associated Pressin mukaan ennakkoon tarkistuksen vaihtoehtona voi toimia myös aktiivinen, mutta nopea tarkistus kaikelle äskettäin julkaistulle sisällölle. Valtaosa palveluista tekee tällaista seulontaa jo nyt, mm. Facebook, mutta jatkossa seulan täytyy olla merkittävästi tiukempi, kun palvelut ovat itse vastuussa sisällöstä, joka lipsuu suodatinten läpi.

Oikeuden mukaan päätöksellä pyritään rajoittamaan vihapuheen, rasistisen sisällön ja väkivaltaan yllyttävän sisällön leviämistä verkossa.

Jos vaikkapa Facebookista tai TikTokista löytyy päätöksen jälkeen Brasilian lakeja rikkovaa sisältöä, se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita oikeusjuttuja yhtiöitä vastaan. Sen sijaan oikeuden määräys mahdollistaa siviilikanteiden nostamisen - eli yksittäiset ihmiset voivat päätöksen jälkeen haastaa somejättejä oikeuteen, jos heihin jollain tavalla kohdistuvaa laitonta sisältöä löytyy palvelusta.

Financial Timesin mukaan (maksumuuri) teknologiajätit ovat tuominneet oikeuden määräyksen laajalti. Sekä Metan että Googlen viestinnästä on kerrottu päätöksen rajoittavan brasilialaisten sananvapautta.

Vihapuhe, rasistiset viestit ja väkivaltaan yllyttävä puhe ei ole nykyisinkään sallittua Brasiliassa, vaan ne on erikseen rajattu maan sananvapauden ulkopuolelle.