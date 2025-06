Tekoälyhuippuja houkutellaan vaihtamaan työpaikkaa sadan miljoonan bonuksilla

Työvoimapulan voi ratkaista rahalla. Näin ainakin uskotaan Metan leirissä, jos tekoäly-yhtiö OpenAI:n johtajan Sam Altmanin väitteisiin on uskominen.

Altman kertoi tällä viikolla julkaistussa podcast-jaksossa siitä, miten Meta havittelee itselleen OpenAI:n kokeneimpia tekoälykehittäjiä - ja tarjoaa heille hurjia summia, jos tekijät hyppäävät OpenAI:lta Metan palkkalistoille.

Altmanin mukaan hänen työntekijöilleen on luvattu jopa sadan miljoonan dollarin (noin 87 miljoonaa euroa) henkilökohtaisia liittymisbonuksia eli ns. signing bonuksia, jotka maksettaisiin työpaikkaa Metalle vaihdettaessa.

Miehen mukaan yritykset saada ihmisiä loikkaamaan OpenAI:lta Metalle ovat kuitenkin epäonnistuneet ja "yksikään parhaista tekijöistämme ei ole tarttunut tarjoukseen".

CNN:n mukaan Meta on kieltäytynyt kommentoimasta Altmanin väitteitä.



Meta on ollut tekoälykilpailussa takamatkalla ja yhtiön pääjohtaja Mark Zuckerberg on alkanut henkilökohtaisesti katsomaan yhtiön tekoälykehityksen perään. Zuckerbergin tavoitteena (maksumuuri) on luoda Metalle ihmistä älykkäämpi "superälyä" vastaava tekoälymalli.