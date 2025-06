Suomi ottaa käyttöön ikärajan vahvistavan sovelluksen aikuisviihteelle

Suomi ottaa muun Euroopan kanssa käyttöön vahvaan tunnistautumiseen pohjautuvan ikärajan varmennukseen tarkoitetun sovelluksen syksyllä 2025.

Viime viikolla Euroopan komissio aloitti tutkinnan suurimpia aikuisviihdesivustoja kohtaan. Tutkinnassa selvitetään sitä, ovatko sivustot tehneet kaikkensa rajoittaakseen alaikäisten pääsyä aikuisille tarkoitettuun sisältöön.

Tuossa yhteydessä Euroopan komission julkaisemassa tiedotteessa mainittiin ikään kuin sivumainintana se, että Euroopan Unionin alueella on tarkoitus ottaa käyttöön ikärajan varmennukseen tarkoitettu sovellus.

Sen ihmeemmin asiaa ei avattu tiedotteessa, eikä asiasta oikein löytynyt mitään muutakaan tietoa. Joten ryhdyimme selvittämään asiaa ja tiedustelimme lisätietoja sovelluksesta useiltakin eri viranomaistahoilta.

Selvitystyössä päädyttiin siihen, että vastauksia Suomen osalta saatiin kuin saatiinkin selville.



Suomessa asiaa ajaa eteenpäin Tietosuojavaltuutetun toimisto, jolla on tehtävänä mm. henkilötietojen käsittelyn valvonta maassamme. Tietosuojavaltuutetun toimisto vahvisti AfterDawnille, että ikärajan varmentava ratkaisu on todellakin tulossa myös Suomeen.

Ratkaisu tulee olemaan älypuhelinsovellus, joka julkistetaan kesäkuussa 2025 ja joka tulee käyttöön lokakuussa 2025.

Sen tarkemmin sovelluksen toimintaa ei Tietosuojavaltuutetun toimistosta avattu, mutta komission linjauksen mukaan sovellus mitä ilmeisimmin pohjautuu vahvaan tunnistautumiseen, eli Suomessa verkkopankkitunnuksiin tai mobiilivarmenteeseen.

Sovellus tulee kuitenkin olemaan kaikissa Euroopan maissa sama ja sen lähdekoodi ja toimintaperiaate on jo julkaistu. Sovelluksen ja sen arkkitehtuurin on kehittänyt kilpailutuksen voittanut T-Scy.

Komission linjauksen mukaan henkilötietoja ei välitetä ikärajan tarkistusta pyytävälle sivustolle lainkaan, vaan sovellus yksinkertaisesti välittää sivustolle vain tiedon siitä, onko käyttäjä täysi-ikäinen vai ei. Eli kansalaisten tietosuoja ei vaarannu, kun tunnistautuminen tapahtuu valtion hallinnoimassa sovelluksessa, joka välittää käyttäjästä aikuisviihdesivustolle tiedoksi vain käyttäjän täysi-ikäisyyden.

Jokainen EU-maa tulee julkaisemaan oman versionsa samasta sovelluksesta, ilmeisesti hieman omilla räätälöinneillään varustettuna.

Ratkaisu on väliaikainen, sillä vuonna 2026 Euroopan unionissa on tarkoitus ottaa käyttöön ns. digitaalinen lompakko. EU:n digitaalinen lompakko on laajempi ratkaisu, johon voidaan lisätä mm. ajokortti, henkilöllisyystodistus ja paljon muitakin tietoja. Digitaalisesta lompakosta eteenpäin välitettävät tiedot voidaan rajata kussakin tapauksessa vain tarvittaviin - eli esimerkiksi henkilöllisyystodistuksesta voidaan niin halutessa välittää aikuisviihdesivustoille vain tieto käyttäjän täysi-ikäisyydestä. Mutta viranomaisten kanssa asioitaessa, digitaalinen lompakko voi puolestaan palauttaa laajemminkin tietoja, kuten henkilötunnuksen.