Kotimaisen netin nopeustestin tiedot kertovat: mobiiliverkon laatu vaihtelee huomattavasti alueiden ja kaupunkien välillä Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom avasi pari vuotta sitten oman, Suomen valtion virallisen nettinopeuden testauspalvelun, Bittimittari.fi-palvelun, joka nousi nopeasti suosituksi.

Traficom on nyt kertonut palvelun mittaustietoihin perustuen Suomen mobiiliverkon laadusta. Palvelun mukaan mobiiliverkon laatu vaihtelee huomattavasti paitsi eri alueiden välillä Suomessa, myös suurimpien kaupunkien sisällä.

"Bittimittari.fi:n ansiosta voimme tunnistaa alueellisia eroja verkkojen toimivuudessa ja tukea verkkojen kehitystä niin, että yhteydet toimivat sujuvasti kaikkialla Suomessa. Verkkoyhteyksien toimivuus on sujuvan arjen ja alueellisen tasa-arvon perusta", korostaa johtaja Lasse Laine.

Traficomin mukaan nopeimpia 4G- ja 5G-verkkoja on rakennettu erityisesti alueille, joilla käyttäjiä on paljon ja kapasiteettitarve on suurin. Tällaisia alueita ovat kaupunkien keskustat, joissa liikkuu ihmisiä eniten.





Harvaan asutuilla alueilla etäisyydet ovat tukiasemiin pidempiä ja verkon kapasiteettia on vähemmän. Tämä myös näkyy latausnopeuksissa.



Bittimittari.fi-sovelluksella tehtyjen paikannettujen matkaviestinverkkojen mittausten keskimääräinen lataus- ja lähetysnopeus alueluokittain. Kuva: Traficom.





Harvaan asutulla maaseudulla yhteydet jäävät keskimäärin lähes 100 Mbit/s hitaammaksi kuin sisemmillä kaupunkialueilla. Verkkojen kehitys näillä alueilla onkin ollut hitaampaa. Vuoden 2024 lopussa 5G-verkon 100 Mbit/s -latausnopeuden kattavuus oli harvaan asutulla maaseudulla vain 43 % kotitalouksista.

"Lähetysnopeudet eli se, kuinka nopeasti tieto siirtyy käyttäjältä verkkoon esimerkiksi videopuhelujen tai pilvipalveluiden käytön aikana, jäävät yleensä mittaustuloksissa latausnopeuksia selvästi matalammiksi. Alueelliset erot eivät ole lähetysnopeuksissa yhtä suuria kuin latausnopeuksissa, mutta kaupunkialueilla verkon suurempi kapasiteetti mahdollistaa tyypillisesti hieman paremman tiedonsiirron käyttäjältä verkkoon", kertoo erityisasiantuntija Marja Heinonen.

Traficomin mukaan Suomen kymmenen suurimman kunnan kesken korkeimmat mobiiliverkon latausnopeudet mitattiin Lahdessa. Myös Oulussa ja Helsingissä mitatut latausnopeudet ylittivät sisemmän kaupunkialueen keskimääräisen tuloksen. Suurimmista kunnista Vantaalla, Turussa, Porissa ja Kuopiossa latausnopeus jää keskimäärin alle 100 Mbit/s.

Suurimmissakin kunnissa on kuitenkin isoja alueellisia eroja mobiiliverkkojen laadussa. Esimerkiksi Lahden kunnan alueella sisemmän kaupunkialueen mittausten keskimääräinen latausnopeus on 169 Mbit/s, mutta ulommilla kaupunkialueilla nopeus tippuu 117:een Mbit/s.



Bittimittari.fi-sovelluksella tehtyjen mobiiliverkon mittausten keskimääräiset lataus- ja lähetysnopeudet Suomen 10 suurimmassa kunnassa. Kuva: Traficom.





Tilastokeskuksen kuntaluokituksen mukaisessa jaottelussa kaupunkimaisissa kunnissa mobiiliverkon keskimääräiset latausnopeudet ovat olleet lähes kolminkertaisia maaseutumaisten kuntien keskimääräisiin mittausnopeuksiin verrattuna.

Bittimittari.fi-palvelun mobiilisovelluksella saatu tulos on odotettu, koska verkkoja on kehitetty asutuksen ja käyttäjämäärän mukaisesti sekä kapasiteettia lisätty erityisesti siellä, missä sille on eniten tarvetta.

Traficomin mukaan maaseutumaisissa kunnissa mitattu keskimääräinen 34 megan nopeus riittää useimmiten arkiseen käyttöön, kuten nettiselailuun ja videopuheluihin. Maaseutumaisissa kunnissa tehdyistä mittauksista 63 % antaa nettisurffauksen osalta arvion "vaativammatkin palvelut toimivat sujuvasti". Videopuheluiden kohdalla 57% mittauksista antoi arvion "toimii hyvin".





Käyttäjä voi itse palvelussa määritellä mihin palveluihin yhteyttä käytetään.