Rakastettu, vuonna 2007 julkaistu kirjanmerkkipalvelu Pocket lakkautetaan heinäkuussa 2025.

Alunperin Read It Later -nimellä tunnettu Pocket on ollut palvelu, jolla on voinut helposti tallettaa itselleen talteen linkkejä. Pocketista on ollut tarjolla selainlaajennus, mobiilisovellus ja verkkosivusto, joten sen käyttö on ollut helppoa kaikilla mahdollisilla alustoilla.

Firefoxista tuttu Mozilla osti Pocketin itselleen vuonna 2017 ja kauppa oli tuolloin Mozillan historian ensimmäinen yrityskauppa.

Mozilla kuvailee Pocketin sulkemista posiitiviseksi muutokseksi ja kehuu, miten "muutos mahdollistaa sen, että Mozilla voi jatkaa netin seuraavan aikakauden muokkaamista [..] älykkään haun ja tulossa olevien, tekoälyyn pohjautuvien toimintojen avulla". Yhtiön mukaan tapa, jolla ihmiset tallettavat verkosta löytyvää sisältöä, on muuttunut vuosien mittaan.

Pocketin selainlaajennukset on nyt poistettu sovelluskaupoista. Pocketin käyttäjät voivat ladata omat linkkinsä talteen 8.10.2025 saakka. Tuon jälkeen kaikki Pocketiin talletetut tiedot tullaan tuhoamaan.



Huippuvuosinaan Pocket oli niin suosittu, että sen tallennusnappi oli tarjolla useiden (teknologia-)uutissivustojen juttujen yhteydessä.