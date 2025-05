Netflixin mainoksilla varustettu tilausmuoto on valtavan suosittu

Netflix on julkaissut tietoja siitä, miten yhtiön halvin tilausvaihtoehto on menestynyt.

Yhtiö julkisti uuden, tavallista Basic-tilausta halvemman, mainoksilla varustetun tilausmuodon lokakuussa 2022.

"Basic with Ads" -nimellä kulkeva tilaus maksaa Euroopassa noin 5 euroa kuukaudessa, hieman maasta riippuen (esimerkiksi Saksassa hinta on 4,99e/kk). Mainosversio on saatavilla vain joissain maissa - Suomessa mainoksilla varustettua Netflixiä ei ole toistaiseksi tarjolla.

Vertailun vuoksi, halvin mainosvapaa Netflixin tilausmuoto eli Basic maksaa Euroopassa puolestaan noin kymmenen euroa kuukaudessa (Suomessa Basic-tilauksen hinta on 9,49 euroa/kk).

Eli hyväksymällä mainokset osaksi Netflixin katselua, saa siis Netflixin käyttöönsä karkeasti ottaen puolet halvemmalla. Ja näyttää siltä, että houkutus tähän vaihtoehtoon on varsin suurta.



Yhtiön mukaan mainosversion tilaajamäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viime aikoina. Vielä viime vuoden marraskuussa mainosversion tilaajia oli noin 70 miljoonaa ja nyt tilaajia on jo 94 miljoonaa.

Yhtiön tavoitteissa onkin tuplata mainosmyynnin liikevaihto jo tämän vuoden aikana edellisvuoteen nähden. Osana tavoitetta Netflix aikoo ryhtyä myymään mainostajille "interaktiivisia tekoäly-mainoksia", jotka näkyisivät katsojille sekä silloin, kun katseltava ohjelma pistetään paussille, mutta myös kesken ohjelman eli "mainoskatkon" aikana.