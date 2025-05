Yhdysvallat alkaa tullaamaan myös pienet tilaukset

Yhdysvaltain verkkokauppamarkkina on menossa täydellisen sekaisin tänään. Taustalla on kaksi syytä, joista toinen on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle.

Tärkein syy on tietysti Donald Trumpin hallinnon aloittama kauppasota koko muuta maailmaa vastaan. Sen tärkein ja kovin kärki kohdistuu Kiinaan, josta tuotaville tuotteille lätkäistään Yhdysvaltain rajalle saapuessa huikea 145 prosentin tullimaksu.

Eli tuhannen dollarin tuotteen päälle kuluttajan pitäisi maksaa 1450 dollaria, jotta saa tilaamansa ja maksamansa tuotteen itselleen. Jos tulleja ei maksa, palautetaan tuote takaisin myyjälle. On sitten kuluttajan itsensä tehtävä vaatia rahojaan takaisin Kiinasta.

Tullithan eivät toki koske ainoastaan kiinalaisia verkkokauppoja, vaan ne koskevat lähes kaikkea Kiinassa valmistettua. Amerikassa fyysisesti toimivat verkkokaupat joutuvat puolestaan itse maksamaan saman suuruiset tullit, kun niiden varastoihin saapuu Kiinassa valmistettuja tuotteita.

Yhdysvaltain hallinnon hermo ei kuitenkaan pitänyt aivan täysin, sillä mm. kännykät ja tietokoneet on vapautettu korkeimmista tulleista. Mutta muu elektroniikka, vaatteet, jne ovat kaikki tullien parissa.



Mutta tullejakin isompi mullistus myllertää nyt Yhdysvaltain verkkokauppaa.

Tänään, toukokuun 2. päivänä, Yhdysvallat poistaa ns. de minimis -poikkeuksen ulkomailta tilatuille tuotteille.

Käytäntö on tuttu koti-Suomestakin, eli kyseessä on poikkeus, jossa arvoltaan pienet ulkomailta tehdyt tilaukset jätetään tullaamatta. Suomessa tulleja ei pääsääntöisesti peritä, jos tilauksen arvo on alle 150 euroa ja tilaus on tehty omaan käyttöön.

Yhdysvalloissa vastaava raja on ollut paljon lepsumpi: alle 800 dollarin (noin 708 euroa) suuruisia tilauksia ei ole tullattu lainkaan, eli niistä ei ole mennyt maahan saapuessa lisäkuluja.

Nyt Yhdysvallat poistaa tuon poikkeuksen, alkaen tästä päivästä lähtien, kaikilta Kiinasta tulevilta lähetyksiltä. Eli jopa kymmenen dollarin arvoinen pakettikin tullataan nyt, jos se on tilattu Kiinasta. Tullatessa siihen lisätään 145% tullimaksu (ellei tilauksen tuoteryhmä kuulu poikkeuksien piiriin).

Vastaanottajalla on alle 800 dollarin arvoisiin tilauksiin mahdollisuus valita myös kiinteä tullimaksu, joka on 100 dollaria lähetystä kohden. Könttähinta tullille nousee kesäkuussa 200 dollariin.

Trumpin hallinnon asettamat ennennäkemättömän korkeat tullit iskevät kaikkeen liiketoimintaan ja halvauttavat globaaleja tuotantoketjuja laajasti. Mutta tavallisen amerikkalaisen kuluttajan osalta ne näkyvät ensimmäisenä kiinalaisista halpakaupoista tilattaessa.

Kiinalainen krääsäkauppa Temu päättikin muuttaa valikoimaansa merkittävästi: Kiinasta lähetettävät tuotteet katosivat Yhdysvaltain Temusta. Eli nyt amerikkalaiset ostajat näkevät Temun valikoimasta vain pienen siivun, eli vain tuotteet, joita löytyy Temun tai sen kumppaneiden varastoista Kiinan ulkopuolelta.



Temun kilpailija, pikamuodistaan tunnettu Shein on puolestaan päättänyt hoitaa tullien maksun amerikkalaisten asiakkaidensa puolesta, mutta perii sen suoraan hinnoissa.

Shein on nostanut jo joidenkin tuotteidensa hintoja hurjat 300 prosenttia. Sheinin muutokset kytkeytyvät suoraan pienten tilausten tullipoikkeuksen päättymiseen.

Alle 800 dollarin tilauksia Kiinasta Yhdysvaltoihin tehtiin viime vuonna yli 5 miljardin dollarin edestä.