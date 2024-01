Teknologiavuosi 2023: Poliitikot haluavat päättää internetin käytöstä; Tekoäly tuli kaikkeen

On jälleen aika katsoa hieman peruutuspeiliin ja pohtia sitä, mitä teknologiassa oikein tapahtui edellisenä vuonna. Eli mikä oli mielestämme tärkeää, kaiken kohinan ja taustahälyn keskellä.

Vuosi oli mielestäni monella tavalla yksi merkittävimmistä, koko teknologia-alan kannalta, mitä olemme vuosien saatossa tarkastelleet. Vaikka mitään huikeita yksittäisiä keksintöjä tai innovaatioita ei vuoden mittaan juurikaan esitelty, olivat isot, nähtävissä olevat linjan muutokset sitäkin isompia. Vuoden 2023 aikana etenivät sellaiset isot muutosvoimat, jotka saattavat muokata nettiä - ja yhteiskuntaamme - valtavalla voimalla tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Poliitikot haluavat netin päättäjiksi

Diktatuurit ja autoritääriset valtiot ovat toki kaapanneet käpäliinsä (omissa maissaan) kaiken mahdollisen sananvapauteen etäisesti viittaavankin. Kiinan "Suuri Palomuuri" on jo omanlaisensa käsite, Pohjois-Korea ei edes ole netissä ja Venäjälläkään ei avointa verkkoa ole ollut enää vuosiin.



Mutta nyt länsimaissa, sananvapauden syntysijoilla, ollaan nähty huolestuttavaa kehitystä. Poliitikot ja etenkin viranomaistahot sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ovat aloittaneet ajojahdin, joka tuntui aluksi hyvältä idealta - mutta joka näyttää lähteneen käsistä.

Molemmilla puolilla Atlanttia ollaan oltu jo vuosia sitä mieltä, että Google ja Meta kontrolloivat nettiä liian vahvasti. Käytännössä teknologiajätit ovat kaapanneet itselleen sellaisia toimintoja, jotka ovat perinteisesti olleet kansallisvaltioiden käsissä, kuten tiedonvälityksen säännöt.

Sekä Yhdysvalloissa että Euroopan Unionissa on aloitettu oikeudenkäyntejä ja prosesseja, joilla teknologiajättien valtaa ollaan suitsimassa - ja osittain jo suitsittu.

Ja tämä on hyvä asia. Erittäin hyvä asia.

Mutta sitten hommaan ovat sotkeutuneet mukaan myös viranomaistahot, kuten Suomessa poliisin ja puolustusvoimien kaltaiset toimijat. Viranomaisten vaikutusvalta politiikkaan on valtava - ja sananvapautta ja yksilönvapauksia puolustavien tahojen rivit yleensä hyvin ohuet.

Tämän seurauksena nähtiin vuoden 2023 aikana hämmentäviä otsikoita siitä, miten EU haluaa sallia viranomaisille vapaan salakuuntelun kaikkeen tietoliikenteeseen, kieltämällä vahvan salauksen. Paperilla idea kuulosti jalolta, joskin järkyttävän typerältä - kunnes paljastui että poliisiviranomaiset haluavat seurata aivan kaikkea viestiliikennettä Euroopassa.

Samaan koriin menee myös Suomenkin kannattama idea siitä, että Euroopassa voitaisiin salakuunnella toimittajia.

Tämänkaltaisia ideoita ollaan heitelty ilmoille yhä enemmän ja osittain ne kuvastavat poliitikkojen halua korvata teknologiajättien valta poliittisella vallalla, mutta osittain trendi juontanee juurensa eräänlaisesta kovan, valvontaa kannattavan politiikan suosion noususta ympäri länsimaailmaa.



Ja tämä on puolestaan todella, todella huono kehityssuunta.

Tekoälyn vuosi

Vuodesta 2023 tuli täydellisesti tekoälyn vuosi. Suurimmat julkistukset tapahtuivat toki jo vuonna 2022, mutta vuodesta 2023 tuli se vuosi, jolloin tekoälyä alettiin tunkemaan kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan.

Trendi tulee näkymään vielä vahvemmin vuoden 2024 aikana, kun viimeisen vuoden aikana alulle laitetut kehitysaskeleet alkavat tuottamaan myös oikeita tuotteita.

Eniten kehitys tulee näkymään sovelluksissa: kannattaa henkisesti varautua siihen, että vuoden 2024 aikana joka ikiseen käyttämääsi sovellukseen tulee jonkinlainen tekoälykulma mukaan.

Todennäköisesti 99% kaikista kokeiluista tulee olemaan hyödyttömiä - ja hyvin todennäköisesti myös äärimmäisen ärsyttäviä. Mutta se jäljelle jäävä prosentti... se saattaa muuttaa kännyköiden ja tietokoneiden käyttötapaamme hyvinkin perusteellisesti. Kenties kaiken mellastuksen jälkeen näemme myös täysin uusia microsofteja, googleja, appleja ja facebookeja, jos jokin pieni firma onnistuu nerokkaalla ideallaan kasvamaan valtavaksi.

OpenAI on tietysti jo matkalla tuohon, mutta odotan mielenkiinnolla ensimmäistä miljardiluokkaan kasvanutta yritystä, joka ei kehitä itse tekoälyä, vaan sen täysin uusi tuote pohjautuu tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin.

Taittuvat puhelimet

Vaikka en itse ole keksinyt vielä mitään merkittävää käyttökohdetta taittuvanäyttöisille puhelimille, arvostan ideaa silti todella paljon. Lähinnä siksi, että puhelimista tuli äärimmäisen tylsiä Androidin ja iPhonen nousun myötä.

Muotokielellä leikkiminen ja hulluimpienkin fyysisten laiteratkaisujen kokeileminen oli puhelinmarkkinoiden parasta antia vuosituhannen ensimmäisinä vuosina.

Nyt, kiitos Samsungin valtavan esityön, taittuvanäyttöiset puhelimet ovat vihdoin vakiinnuttaneet asemansa markkinoilla - ja Samsungille on tullut kilpailua. Merkittävimmät uutuudet olivatkin Google Pixel Fold sekä Suomessakin myynnissä oleva, arvostelussamme kehuma OnePlus Open.



Toivon vilpittömästi, että taittuvat puhelimet jäävät konseptina henkiin - ja että niiden suosio rohkaisisi laitevalmistajia innovoimaan täysin uudenlaisia kännyköitä myös jatkossa.

Raha maksaa - ja sinä maksat nyt kaikesta enemmän

Ehkä vuoden 2023 kaikkein merkittävin muutos teknologia-alalla oli niinkin tylsä ja abstrakti asia kuin korkojen nousu.

Selitän..

Vuodesta 2008 lähtien lainaraha on ollut länsimaissa käytännössä ilmaista, korkojen ollessa jatkuvasti inflaation alapuolella - ja pitkän tovin myös absoluuttisesti negatiivisina.

Tästä seurasi se, että rahalle ei ole saanut lainkaan tuottoa, jos sitä on jemmannut korkoihin sidotuissa sijoitusinstrumenteissa. Ja maailmassa on paljon, paljon rahaa, joka etsii pysähdyspaikkaa, jossa se tuottaisi jotain.

Joten rahaa on valunut valtavia määriä kiinteistöihin, erilaisiin hämäriin kryptosijoituksiin, mutta ennen kaikkea startup-yrityksille. Harva idea on ollut viimeisen vajaan 15 vuoden aikana niin hölmö, etteikö sille olisi pystynyt hakemaan sijoittajia.

Kun parempaakaan kohdetta rahalle ei ole ollut, on rahaa kaadettu mitä hullumpiin ideoihin. Osa niistä on toki onnistunutkin, kuten vaikkapa Tesla tai OpenAI. Mutta niin on aina ollut - pieni osa riskisijoituksista on kannattanut, loppujen kuihtuessa pois.

Ilmaisen lainarahan aikana vain tuota "kannattaako idea" -konseptia ei ole tarvinnut testata, sillä yhtiöt ovat voineet takoa tappioita vuodesta toiseen, sijoittajien kaataessa ideaan aina vain lisää riskirahaa.

Nyt, kun raha maksaa, ei tappiollinen firma enää saa pankista halpaa lainaa. Ja ennen kaikkea sijoittajat haluavat vihdoin myös vastinetta rahalleen, kun sijoitetun rahan voisi laittaa korkosidonnaisiin tuotteisiinkin (jotka tuottavat vihdoinkin taas jotain).

Mitä tästä on seurannut?

Osittain valtava määrä konkursseja, kun tappiollinen firma ei olekaan saanut enää lisärahoitusta. Mutta myös se, että firmojen on täytynyt alkaa tekemään taas voittoa. Mielellään reilusti.



Tavallinen mattimeikäläinen näkee teknologian saralla tämän etenkin siinä, että kaikki palvelut ovat kallistuneet. Netflix, Disney+, Spotify ja monet muut ovat nostaneet hintojaan reippaalla kädellä. Mainituista palveluista Disney+ ja Spotify ovat kyntäneet vahvasti tappiollisina koko toimintansa ajan, joten nyt nähtäneen, onko niistä elämään uudessa maailmassa - ja paljonko palveluiden kuukausimaksu tulee olemaan, kun yhtiöt pyristelevät itseään voitollisiksi.

AfterDawn vuonna 2023

Tämä on kahdeskymmenesviides kerta, kun kirjoitan AfterDawnin sivuille pientä koostetta siitä, mitä päättyneessä teknologiavuodessa (ja sivuillamme) on tapahtunut.

Eli kyllä, pieni sivustomme tulee täyttämään tänä kesänä 25 vuotta.

Päätyneen vuoden osalta kenties näkyvin muutos sivustollamme oli se, kun vaihdoimme suomenkielisen AfterDawnin osoitteen. Vanha fin.afterdawn.com sai väistyä ja tilalle tuli lyhyt ja ytimekäs dawn.fi. Kumpikin osoite luonnollisesti toimii ja ohjaa oikeaan paikkaan - neljännesvuosisadan kokemuksella kirjoitan itsekin edelleen selaimen osoitepalkkiin vanhan osoitteen.

Toinen merkittävä, vaikkakin vahingossa tehty muutos on ollut se, että olemme alkaneet uutisoimaan aiempaakin laajemmin yksityisyyttä ja sen sellaista koskevista lakikiemuroista. Muutos ei ole sinänsä iso, olemmehan olleet jonkinlainen piikki valvontakoneistoa kannattavien lihassa koko toimintamme ajan, mutta kenties tänä vuonna tuo osuus tuli korostuneesti esille uutisoinnissamme - ilman, että asiasta oltiin tehty mitään linjausta.

Aiomme jatkaa tuolla linjalla tulevaisuudessakin.

Lisäksi ns. mikroblogien maailmassa tapahtuu myllerrystä, kun X/Twitter -sekoilun seurauksena käyttäjäkunta on hajautunut useammalle alustalle. Otimme itse hyvinkin omannäköisemme asenteen asiaan ja olemme mukana kaikissa tärkeimmissä mikroblogialustoissa.



Eli kyllä, meidät löytää Threadsista, Mastodonista, BlueSkysta - ja myös Twitteristä.

Hyvää uutta vuotta 2024!

Kuten aina, unohdin aivan varmasti jotain äärimmäisen oleellista tästäkin kirjoituksestani. Mutta kommenttikenttä ja sosiaalisen median kanavamme toimivat, joten kiukkuista palautetta voi tarjoilla niiden kautta.

Haluan toivottaa koko toimituksemme puolesta teille, rakkaat lukijamme, oikein hyvää ja onnellista uutta vuotta 2024!

t:

-Petteri Pyyny

webmaster

AfterDawn Oy