Redditin uudet sisällöt katosivat muista hakukoneista - Googlelle yksinoikeus

Kilpailuviranomaiset molemmin puolin valtamerta todennäköisesti teroittelevat jo veitsiään, sillä Google on kaapannut itselleen ison siivun internettiä.

Tietojen mukaan maailman suurimman keskustelualueen, "netin vessan seinäksi" kutsutun Redditin kaikki uudet sisällöt on poistettu kaikista muista hakukoneista paitsi Googlesta.

Muutos vaikuttaa astuneen voimaan (maksumuuri) noin kymmenen päivää sitten, heinäkuun puolivälissä. Sitä vanhemmat hakutulokset löytyvät kaikista hakukoneista, mutta uudet sisällöt ovat nyt Googlen yksinoikeudella käytössä.

Taustalla on mitä ilmeisimmin Googlen ja Redditin alkuvuodesta solmima sopimus, jossa Reddit antoi Googlelle luvan käyttää sisältöään Googlen tekoälyn kehitykseen. Sopimus ilmeisesti sisältää laajempiakin yksinoikeuspykäliä - joiden vaikutus nähdään nyt.



Jotkut pienemmän hakukoneet näyttävät edelleen Redditin uusiakin hakutuloksia, esimerkkinä vaikkapa Kaqi. Mutta syy tätän on yksinkertainen: maailmassa on vain kolme hakukonetta, joillla on koko netin kattava, omassa omistuksessa oleva hakuindeksi. Kyseiset toimijat ovat Microsoft (eli Bing), Google sekä venäläislähtöinen Yandex.

Kaikki muut hakukoneet tyypillisesti lisensoivat osan hakuindeksistään joko Googlelta tai Bingiltä. Ne hakukoneet, jotka lisensoivat hakuindeksiä Googlelta, näyttävät edelleen Redditin uusiakin sisältöjä.

Toki monen mielestä mitään merkittävää ei menetetä, vaikka Redditin sisällöt katoavatkin. Mutta tosiasia on, että Reddit on maailman suurin moderoitu keskustelualusta, josta löytyy vastauksia lähes kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin kysymyksiin. Nyt nuo sisällöt ovat Googlen näpeissä - ja yhtiön ylivalta hakukoneissa kasvaa entisestään.

Veikkaamme, että EU ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset tulevat ottamaan muutoksen syyniinsä hyvinkin pian. Googlella on kuitenkin hakukoneissa määräävä markkina-asema lähes kaikissa maailman maissa.