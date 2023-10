Euroopan tietosuojavaltuutettu lyttää Chat Control -lakiehdotuksen, joka kieltäisi vahvan salauksen Euroopassa

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS eli European Data Protection Supervisor) on Euroopan Unionin toimielin, jonka tehtävänä on valvoa, että kaikki EU:n toiminnot noudattavat määräyksiä ihmisten oikeudesta yksityisyyteen.

Nyt EDPS on ottanut vahvasti kantaa (PDF) ehdotettuun Euroopan Unionin ns. Chat Control -lakiehdotukseen, joka tunnetaan myös CSAM-asetuksena.

Kyseinen asetus vaatisi kaikkea salattua viestiliikennettä tarjoavat tahot, olipa kyse sitten pikaviestimistä tai vahvasti salatuista sähköpostipalveluista, rakentamaan salauksiin ns. takaportit. Takaporttien avulla Euroopan viranomaiset voisivat seurata kaikkea Euroopassa tapahtuvaa viestiliikennettä reaaliajassa. Ajatuksena on, että kaikki Euroopassa kulkevat viestit, mukaanlukien jokainen WhatsApp-viesti, sähköposti ja Signal-viesti, menisivät automaattisen tekoälypohjaisen tarkistuksen läpi.



Tekoäly seuloisi viesteistä kaikki epäilyttävät viestit ja nostaisi niistä hälytyksen, jonka käsittelisi sen jälkeen viranomaistehtävissä toimiva ihminen. Viestejä seulottaisiin - ainakin aluksi - siten, että niistä pyrittäisiin löytämään pedofiilit ja lapsipornoa levittävät tahot.

Euroopan poliisiviranomainen Europol on tosin kabineteissa kertonut jo, että se haluaa pääsyn kaikkiin viesteihin myös muiden kuin edelläkuvattujen rikosten osalta. Europol kaavailee, että kaikkia kerättyjä viestejä voitaisiin säilyttää sen käytössä ja käyttää myös jälkikäteen rikosten selvittämiseen.

Koska vahvasti rakennettuihin salaustekniikoihin ei niiden luonteen vuoksi voida rakentaa mitään takaportteja, tarkoittaisi ehdotus tosiasiassa vahvan salauksen kieltämistä Euroopassa. Samalla mikään ei tietenkään takaisi sitä, etteivätkö rikolliset siirtyisi käyttämään oikeasti vahvoja salauksia - kuten vaikkapa tänä päivänä käytössä olevia versioita WhatsAppista ja Signalista - sen sijaan, että noudattaisivat EU:n toivetta salaamattomista viestivälineistä.

Sekä teknologiayhtiöt että sananvapautta ajavat järjestöt ovat tyrmänneet idean järjettömänä. Ja samoille linjoille on asettumassa nyt myös Euroopan tietosuojavaltuutettu, sillä sen lausunnon mukaan CSAM-asetusehdotus on "paitsi tehoton, myös haitallinen". Lisäksi tietosuojavaltuutettu lisää, että CSAM-ehdotus nykymuodossaan muuttaisi "peruuttamattomasti sitä, millainen Internet nykyisin on - ja muutoksesta ei voisi enää palata takaisin vanhaan".

Suomi on päättänyt äänestää CSAM-ehdotusta vastaan sen nykymuodossa ja lopullinen äänestys lakiesityksestä piti pitää lokakuun 2023 lopulla. EU:n komissio kuitenkin huomasi, että lakiesitys ei tule todennäköisesti menemään läpi, tarpeeksi monen maan vastustaessa sitä. Komissio onkin siirtänyt äänestystä hamaan tulevaisuuteen.