Spotify tahkosi ennätystuloksen Q2/2024 neljänneksellä

Ruotsalainen Spotify käytännössä murskasi musiikin piratismin aikoinaan, kun se avasi ovensa maa kerrallaan 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Suomeen Spotify saapui ensimmäisten maiden joukossa, vuonna 2008.

Yhtiö perustettiin jo vuonna 2006 ja sen laajentuminen uusiin maihin oli varsin verkkaista, kun tekijänoikeustahojen kanssa piti hoitaa neuvottelut yleensä maa kerrallaan. Yhdysvaltoihin palvelu laajentui vasta vuonna 2011.

Sittemmin palvelu on kasvanut globaaliksi jätiksi ja sen maailmanlaajuinen markkinaosuus musiikin suoratoistopalveluissa oli viime vuonna 31,7%. Luku olisi todennäköisesti vieläkin isompi, mutta Kiina on hieman erikoistapauksensa tässäkin suhteessa - globaalisti toiseksi suurin suoratoistopalvelu on nimittäin kiinalainen Tencent.

Huikeasta kasvustaan ja kokonaisen uuden alan luonnista huolimatta Spotifylla on yksi erikoinen piirre historiassaan: Spotify ei ole koskaan tehnyt voittoa. Pari voitollista vuosineljännestä on nähty, mutta ensimmäistäkään voitollista tilivuotta ei yhtiö ole pystynyt tekemään.



Sen sijaan Spotify on tehnyt 17 ensimmäisen toimintavuotensa aikana (vuodesta 2006 vuoden 2023 loppuun) yhteensä 4,2 miljardia dollaria tappioita (noin 3,9 miljardia euroa).

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että yhtiö on vihdoin puristamassa itsensä voitolliseksi - ja isosti.

Jo yhtiön ensimmäinen vuosineljännes vuodelle 2024 oli voitollinen, mutta nyt päättynyt toinen vuosineljännes (Q2/2024) oli jo erinomainen. Spotify takoi kolmessa kuukaudessa voittoa 266 miljoonaa euroa (PDF).

Vuosineljänneksen liikevaihto nousi 3,35 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 2,77 miljardia euroa. Vielä vuotta aiemmin, Q2/2023 neljänneksellä, yhtiö teki 247 miljoonaa euroa tappiota - pelkästään kolmen kuukauden tarkastelujaksolla.

Spotify kertoo parantuneiden talouslukujen olevan muutaman tekijän yhdistelmä. Ensinnäkin yhtiö nosti viime vuonna hintojaan reippaalla kädellä. Toisekseen hinnankorotukset eivät tuntuneet haittaavan asiakkaita, sillä maksavien Premium-tilaajien määrä nousi 12 prosentilla vuoden takaisesta, 246 miljoonaan.