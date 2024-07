Chrome, mutta ilman Googlea

Googlen omistama Chrome on ylivoimaisesti maailman suosituin selain. Suomessakin sen markkinaosuus on häkellyttävä 75%.

Mutta Chrome seuraa käyttäjäänsä todella monella tavalla ja lähettää tiedot Googlelle. Vaikka selaimeen ei kirjautuisi ja asentelisi kaikki mahdolliset seurannan estävät lisäosat selaimeen, selain itsessään ahmii itseensä tietoa - ja välittää ne Googlelle. Lisäksi selaimen ytimessä on Googlen palveluita, joita käytetään, vaikka selaimeen ei kirjautuisikaan, mm. käyttödiagnostiikkaa keräävät palvelut ja Safe Browsing -tekniikka välittävät tietoja Googlelle automaattisesti.

Googlen on myös oikeudessa todettu valehdelleen yksityisen selaustilan toiminnasta ja yhtiö on oikeasti kerännyt tietoja myös yksityisen tilan käytöstä.



Chromehan toki pohjautuu avoimen lähdekoodin Chromium-selaimeen, joten eikö sen käyttö riitä?

Ei. Chromium kerää sekin valtavan määrän tietoja - ja välittää ne projektin omistajalle, Googlelle. Eli vaikka Chromium on nimellisesti avointa lähdekoodia, se on täysin Googlen talutusnuorassa - pitkälti samalla tavalla kuin vaikkapa Android-käyttöjärjestelmä.

Mutta avoimesta lähdekoodista on iloakin: Chromiumista saa tehdä omannäköisensä version kuka tahansa, joka on tarpeeksi näppärä koodaamaan. Ja näinhän on tehtykin, sillä mm. Microsoftin Edge ja Brave -selaimet pohjautuvat juurikin Chromiumiin.

Mutta nekin välittävät ainakin osan selaustiedoista Googlelle - tai Microsoftille. Lisäksi Brave, Opera ja Edge kaikki muuttavat käyttöliittymää jollain tavalla oman visionsa mukaiseksi. Monet käyttäjät haluaisivat selaimen, joka näyttää ja tuntuu täsmälleen samalta kuin Chrome, mutta ilman mitään epäilyttävää vakoilua.

Yksi ratkaisu kuitenkin ongelmaan on:

Ungoogled Chromium

Ungoogled Chromium -selain on käytännössä Chromium, josta on poistettu aivan kaikki, mikä keskustelee millään tavalla Googlen (tai minkään muun tahon) kanssa automaattisesti.

Ungoogled Chromium on saatavilla Linuxille, Macille ja Windowsille, latauslinkit löytyvät projektin kotisivulta ja vielä nopeammin täältä.

Muutamia haittapuolia siinäkin on, että kaikki Googleen viittaava riuhtaistaan pois selaimesta. Ensinnäkin selainlaajennusten asentaminen ei onnistu yhtä näppärästi kuin Chromessa, ellet asenna erillistä laajennusta. Laajennuksen asentaminen tosin paljastaa sen jälkeen laajennusten tilan Googlelle, koska ne ladataan Googlen palvelimilta.



Toinen ongelma koskee sitä, että selain ei päivity automaattisesti uusimpaan versioonsa, vaan päivitys pitää asentaa ns. käsipelillä itse. Windows-käyttäjät voivat ratkaista ongelman asentamalla tämän ohjelman koneelleen.

Muita mahdollisia kompastuskiviä matkalla googlettomaan Chromeen on niitäkin, mutta ne on varsin hyvin dokumentoitu projektin sivuilla.

Huom! Ungoogled Chromium ei takaa sitä, etteikö verkkoliikennettä voitaisi silti seurata. Todella vahvaan salaukseen, esim. sananvapautta rajoittavisa maissa käytettäväksi, ainoa oikea selain on Tor Browser.