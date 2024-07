Opas: Pariisin olympialaisten TV-lähetykset ja nettilähetykset

Heinäkuun 26. päivä, 2024 alkavat Pariisin olympialaiset ja niiden katsominen televisiosta vaatii jo hieman perehtyneisyyttä.

Olympialaisten TV-lähetykset on jaettu tälläkin kertaa usealle eri kanavalle. Sekavahkon järjestelyn taustalla on se, että Warner Bros. Discovery omistaa oikeudet kaikkiin olympialaisten TV-lähetyksiin Suomessa, mutta yhtiö on myynyt Ylelle oikeudet näyttää osa lajeista Ylen omilla kanavilla.

Lisämausteensa soppaan antaa se, että olympialaiset ovat Valtioneuvoston eli Suomen hallituksen asetuksen mukaan ns. yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma. Kyseinen asetus puolestaan pohjautuu EU-tason lainsäädäntöön. Asetus ja sen taustalla oleva EU-lainsäädäntö säätelevät sen, että yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat täytyy lähettää ilmaiseksi katseltavina.

Asetus ja siihen kytkeytyvä laki eivät kuitenkaan määrää, että kaikkien pitäisi voida katsella lähetyksiä, vaan "merkittävä osa kansasta" riittää. Valtio katsoo, että jos 90% suomalaisista voi katsoa lähetykset ilmaiseksi, lain ehdot täyttyvät. Lisäksi lähetykset saa näyttää myös nauhoitettuina, eli vaatimusta suorista lähetyksistä ei ole olemassa.

Joten näistä lähtökohdista voidaan sitten tutkia sitä, miten Pariisin olympialaisten lähetyksiä voi Suomessa seurata.

Näiltä kanavilta olympialaiset näkyvät

Suoratoistopalvelu Max

Warner Bros. Discoveryn omistama suoratoistopalvelu Max näyttää olympialaisten kaikki lajit suorina lähetyksinä. Eli vaikka yhtä aikaa olisi kuusikin lajia meneillään, Maxilla on tarjota oma, suora lähetyksensä jokaisesta lajista.

Max on maksullinen, mutta erillistä urheilulähetysten pakettia ei tarvita olympialaisten ajaksi, vaan kaikki Maxin tilaajat, myös perustason tilaajat, näkevät olympialaisten lähetykset.

Maxin maksullisuus ei riko aiemmin kuvattua lakia, sillä se vain laajentaa suorien lähetysten tarjontaa.

Yle

Yle näyttää olympialaisista lähes kaikkia lajeja suorina lähetyksinä. Lähetykset on jaettu Ylen eri TV-kanaville sekä Areenaan.

Lisäksi Yle näyttää myös mm. olympialaisten avajaiset kanavillaan suorana.

Ylen lähetyksissä on kuitenkin kaksi merkittävää aukkoa: Yle ei saa näyttää koripallo-otteluita eikä uintilajeja suorina lähetyksinä. Kyseiset lajit on rajattu Warner Bros. Discoveryn yksinoikeudella näytettäviksi lajeiksi.

TV5

Warner Bros. Discoveryn omistamista lineaarisista TV-kanavista tärkein rooli on TV5:lla. Kanava näkyy noin 95 prosentissa suomalaisista kotitalouksista, joten sen kattavuus ylittää lain vaatiman 90% rajan.

TV5 näyttää suoria lähetyksiä käytännössä aamusta yöhön saakka, kattaen kaikki olympialaisten lajit. Kotimaisista televisiokanavista koripallo-ottelut ja uintilajit näkyvät vain TV5-kanavalla (jonka lisäksi ne näkyvät tietysti myös Maxilla).

TV5 on ilmaiskanava, joka näkyy sekä antenniverkossa että kaapeliverkossa. TV5:n lähetyksiä ei voi katsoa ilmaiseksi verkon yli, vaan katselu vaatii maksullisen Discovery+ -suoratoistopalvelun tai Max-suoratoistopalvelun tilauksen.

Digitan näkyvyyskartan mukaan TV5 ei näy Lapissa lainkaan.

Juuri ennen kisojen alkua 22.7.2024, Digita kertoi TV5:n HD-kanavan näkyvän myös antenniverkossa olympialaisten ajan. TV5:lla ei ole ollut vakituista HD-versiota kanavastaan antenniverkossa lainkaan, paitsi jo aiemmissakin olympialaisissa.



Kutonen

Toinen Warner Bros. Discoveryn omistama kotimainen ilmainen TV-kanava on Kutonen.

Kutonen keskittyy olympialaisten ajan näyttämään pääasiassa olympialaisten jalkapallo-otteluita, pyöräilyä sekä nyrkkeilyä. Lähetyksiä näytetään pääosin klo 18-24 välillä.

Samoin kuin TV5, myös Kutonen on katsottavissa sekä antenni- että kaapelitelevision alueella. Lapissa Kutonen ei ole Digitan antenniverkon jakelussa.

Kutosta ei voi katsoa maksutta verkon yli, vaan katselu vaatii maksullisen Discovery+ -suoratoistopalvelun tai Max -suoratoistopalvelun tilauksen. Discovery+:n tilaajille lähetykset kuuluvat osaksi Discovery+ Sport ja Discovery+ Sport & MTV Sports -tilauksia.

Eurosport

Lisäksi yleiseurooppalainen, Warner Bros. Discoveryn omistama Eurosport näyttää laajasti olympialaisten lähetyksiä molemmilla kanavillaan (Eurosport 1 ja Eurosport 2).

Osa Eurosportin lähetyksistä on selostettu suomeksi, mutta osa lähetyksistä tulee ainoastaan englanninkielisellä selostuksella.

Molemmat Eurosportin kanavat ovat maksullisia ja ne ovat saatavissa sekä antenni- että kaapeliverkon kautta.

Eurosportin oma suoratoistopalvelu Eurosport Premium lopetetaan juuri ennen olympialaisten alkua, joten verkosta lähetyksiä seuraavien pitää tilata joko Max tai Discovery+ -palvelu.

Discovery+

WBD on lopettamassa Discovery+ -suoratoistopalvelun Suomessa, mutta palvelu on edelleen olemassa. Discovery+ ei ota enää uusia tilaajia, mutta vanhat tilaukset jatkuvat normaalisti.

Kutonen ja TV5 -kanavien livelähetykset näkyvät myös Max-suoratoistopalvelun tilaajille.

Olympialaiset 4K / UHD -laadulla

Yritimme kaivaa tietoa siitä, lähettääkö esim. Max olympialaisten lähetykset myös 4K / UHD -laadulla, mutta aluksi tietoa ei oikein löytynyt.

Mutta onneksi emme olleet ainoita, vaan Maxin asiakaspalvelu oli vastannut suoratoistopalvelun virallisella Facebook-tilillä pariinkin aiheeseen liittyneeseen kysymykseen.

Alunperin Maxin suomenkielinen asiakaspalvelu kertoi kysyjille, että Max näyttäisi kisat 4K / UHD -laadulla suoratoistopalvelussaan. Lisäksi Maxin asiakaspalvelu oli kertonut, että 4K-lähetykset ovat kisojen ajan kaikkien Maxin tilaajien saatavilla, ilman lisämaksua ja mitään erillistä tilauspakettia.

Päivitimme uutistamme 21.7.2024 vastaamaan Maxin asiakaspalvelun kuvaamaa tilannetta. Mutta 23.7. yhtiössä oli ilmeisesti luettu uutisemme ja saimme vihdoin vastauksen aiemmin lähettämäämme sähköpostiin.

Maxilta saamamme sähköpostin mukaan kisoja ei voi katsoa lainkaan 4K-lähetyksinä Suomessa. Yhtiö on myös muokannut aiempia vastauksiaan palvelun Facebook-kommenteissa, vastaamaan saamaamme vastausta.





EDIT 17.7.2024: Täsmennetty Discovery+ -palvelun tilaa

EDIT 21.7.2024: Lisätty tieto 4K-lähetyksistä.

EDIT 23.7.2024: Lisätty tieto TV5 HD -kanavan lähetyksistä. Päivitetty tieto siitä, että 4K-lähetyksiä ei ole saatavilla.