Asus ROG Ally X -kannettavan pelilaitteen myynti alkoi

ASUS esitteli ROG Ally X -pelilaitteen pari kuukautta sitten ja nyt laitteen myynti on alkanut.

Laitteen hinta on 949 euroa.

ROG Ally X on hyvin samanlainen kuin alkuperäinen ROG Ally, jota myydään Suomessa tällä hetkellä 690 eurolla.

Kummassakin laitteessa on 7-tuumainen LCD-näyttö Full HD -tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Myös suoritin on kummassakin sama eli AMD Ryzen Z1 Extreme.





Akku on uudessa mallissa tuplaantunut eli käytössä on 80 Wh:n akku. Myös RAM-muistia on enemmän ja se on nopeampaa eli suorituskyky on parantunut hieman, ja isomman akun myötä pelisessiot kestävät pidempään.

Tallennustilaa Ally X:ssä on teratavun verran, kun alkuperäisessä mallissa sitä on 512 gigatavua.

Muita pienempiä uudistuksia on tuotu muotoiluun, painikkeisiin ja uudessa mallissa on kaksi USB-C -liitäntää.

