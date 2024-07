Ecovacs Deebot X2 Combo arvostelu - Rikkaimurin ja robotti-imurin hämmentävä yhdistelmä

"Hei, tyypit..!! Mitäpä jos yhdistetään rikkaimuri ja tosi, tosi kallis robotti-imuri yhdeksi ja samaksi tuotteeksi?!"

Suurin piirtein näin on todennäköisesti keskusteltu kiinalaisen Ecovacsin kahvihuoneessa jonain perjantai-iltapäivän kitutunnilla. Lopputulos, Ecovacs Deebot X2 Combo, saapui testiimme keväällä 2024.

Kapistus on juuri niin eriskummallinen idea kuin miltä se kuulostaakin. Eli kyseessä on arvostelussammekin käynyt Ecovacs Deebot X2 Omni -robotti-imuri, mutta sen telakkaan on kytketty mukaan käsikäyttöinen rikkaimuri.

Kun Ecovacsin lehdistövastaava koetti selittää konseptia meille, emme siltikään ihan ymmärtäneet mistä oikein on kyse. Mutta idea kuulosti niin hämärältä, että halusimme kapistuksen ehdottomasti arvosteltavaksi.

Eli käydään läpi, mistä oikein on kyse, kun hintalappukin on hurjat 1600 euroa.





Konsepti

Käytännössä kyse on kahdesta täysin erillisestä tuotteesta, joista toinen on jo tuttu. Eli Deebot X2 Combon robotti-imuri on täsmälleen sama, jonka arvostelimme laajasti jo keväällä 2024.

Siihen on vain lyöty rikkaimuri mukaan.

Jo "pelkän" Ecovacs Deebot X2 roboimurin telakka oli itsessään valtava, mutta Combo-mallin telakka on vielä sitäkin isompi.

Combon telakan oikeassa reunassa on nimittäin uusi, kiinteästi telakassa kiinni oleva laajennusosa. Tuossa laajennusosassa lepäävät rikkaimuri sekä sen suuttimet.

Telakka onkin jo aivan levottoman iso paketti: leveyttä sillä on 55,4 cm, korkeutta 52,8 cm ja syvyyttäkin 44,3 cm.

Rikkaimuri

Kun ideaa koetettiin meille kuvailla sanallisesti, luulimme, että rikkaimurikin olisi jollain tavalla älykäs tai robottimainen. Mutta ei, ei olei. Se on vain ja ainoastaan käsipelillä toimiva rikkaimuri, ilman minkäänlaista älyä.

Rikkaimuri napataan suoraan telakasta nostamalla. Mitään luukkuja ei tarvitse avata tai vipuja painella, että rikkaimuri vapautuisi telakasta, vaan rikkaimurin voi napata kiireesti käteensä ja rientää imuroimaan, kun tarve iskee.

Suuttimia on tarjolla kolme kappaletta. Niistä yksi on perinteinen suippokärkinen, kapeisiin koloihin ulottuva. Toinen on puolestaan harjaksilla varustettu malli, joka on hyvin samanlainen kuin perinteistenkin imurien kanssa toimitettava. Kolmas on erikoisin, sillä se on hieman robotti-imuria muistuttava suutin, jossa on pyörivät siivoutelat sisällä.

Suuttimet sijaitsevat telakan edessä olevassa laatikossa. Valitettavasti suuttimet pitää aika asentaa erikseen paikoilleen, eikä yhtään suutinta voi pitää valmiiksi "hollilla", jolloin imurin käyttöönotto tarvittaessa olisi nopeampaa. Tämä oli isoin ja oikeastaan ainoa ärsytys rikkaimurin osalta koko testijakson aikana.

Rikkaimuri itsessään on imurina varsin hyvä - se on tehokas ja tehoihin nähden suhteellisen hiljainen kapistus. Se on myös itse asiassa yllättävän iso ja aika painava - reilusti kookkaampi kuin marketeissa myytävät muutaman kympin perinteiset rikkaimurit.







Robotti-imuri

Emme ala tässä nyt uudestaan arvostelemaan robotti-imuria, jonka olemme jo aiemmin arvostelleet. Annoimme Ecovacs Deebot X2 Omnille - eli täsmälleen sille robotti-imurille, josta nyt puhutaan, mutta ilman rikkaimuria - aiemmassa arvostelussamme 4 tähteä viidestä.

Robotti-imurin imuroinnin laatu ei vastannut aivan sen kovaa hintaa ja lisäksi se oli turhan usein pulassa huonekalujen ja mattojen kanssa. Muutoin kyseessä on erittäin hyvä robotti-imuri.

Eli jos idea rikkaimurin ja roboimurin liitosta kiinnostelee, suosittelemme tutustumaan tarkemmin varsinaiseen Ecovacsin roboimuriin sen omasta artikkelista.

Yhdistelmän hyödyt

Robotti-imurin telakkaan yhdistämisestä on oikeita hyötyjäkin tarjolla. Ensinnäkin, rikkaimuri latautuu samalla virtalähteellä, jolla robotti-imuri itsessäänkin toimii, eli rikkaimuri on aina ladattuna - eikä se vie yhtä pistorasiaa itselleen.

Toinen hyötykulma on kenties merkittävin: rikkaimuri tyhjentää itsensä aina, kun se asetetaan takaisin omaan koloonsa. Sen pölysäiliö tyhjentyy täsmälleen samaan pölypussiin, johon varsinainen robotti-imurikin oman sisäisen pölysäiliönsä tyhjentää.

Kolmas hyötynäkökulma on hieman mielipiteitä jakava: rikkaimuri on tällä tavalla aina saatavilla, eikä tungettuna johonkin keittiön laatikkoon (yleensä akku tyhjänä). Ongelmalliseksi sijoittelun tekee tietysti se, jos roboimuri itsessään on kaukana sieltä, missä rikkaimuria eniten käytetään.







Yhteenveto

Idea kädessä pidettävän rikkaimurin ja huipputason robotti-imurin yhdistelmästä on hämmentävä... mutta itse asiassa yllättävän hyvin toimiva, jos kaikki tähdet osuvat kohdalleen.

Testikohteessamme robotin telakka on sijoitettu varsin keskeiselle paikalle asunnossa, joten se on myös rikkaimurin paikaksi täysin looginen. Jos taas roboimurin koti olisi vaikkapa makuuhuoneen nurkassa ja rikkaimurin käyttökohde pääosin keittiössä, olisi ratkaisu hieman hölmö.

Deebot X2 Combo maksaa tätä kirjoittaessa noin 300 euroa enemmän kuin sen "rikkaimuriton" sisarmallinsa Deebot X2 Omni.

Onko 300 euroa järkevä hinta rikkaimurista? Tuskin.

Mutta arvostelemme tämän nyt hieman erikoisena konseptina - ja itse ainakin keksimme testin aikana hyvinkin usein käyttöä tälle villille, boksin ulkopuolelta tulleelle idealle. Ja toivoisin, että vastaavia outouksia nähtäisiin roboimureiden maailmassa jatkossakin.

Plussat

Villi idea

Robotti-imuri on erittäin hyvä moppaamaan

Robotti-imurin lattialle unohtuneiden esteiden väistely toimi erittäin hyvin

Rikkaimuri oli varsin tehokas

Rikkaimurikin osaa tyhjentää oman pölysäiliönsä





Miinukset

Hinta on järisyttävän kova

Robotti-imurilla oli vaikeuksia mattojen ja huonekalujen kanssa

Robotti-imurin imurointitulos ei vastannut aivan sen hintatason vaatimuksia

Rikkaimurin suutin pitää aina liittää erikseen paikoilleen





Tähdet

Annamme kokonaisuudelle saman arvosanan kuin varsinaiselle, erillisessä jutussa arvostellulle Deebot X2 robotti-imurille. Rikkaimuri toki lisää mielestämme paketin hyötyarvoa tietyissä tilanteissa, mutta toisaalta 300 euron lisähinta on kova sekin. Mutta idea on hyvä, robotti-imuri on pienine puutteineen varsin pätevä ja rikkaimuri oli yllättävän näppärä sekin.