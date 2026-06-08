Dreamen X60 Pro Ultra kurkottaa nurkkiin mekaanisilla varsilla ja kiipeää jopa 10 sentin esteiden yli – Suomessa hinta 1549 euroa

Robotti-imureiden markkinoilla kehitys kehittyy nopeasti, sillä Dreame on jo parantanut alkuvuodesta esiteltyä Dreame X60 Ultra -robottia uudella Dreame X60 Pro Ultra -versiolla, joka on Suomessa tullut nyt saataville muun muassa Verkkokauppa.comin ja DNA:n valikoimiin.

Kyseessä on suora parannus X60 Ultra -malliin, mutta ominaisuuksien mukana myös hinta on noussut pykälän verran ylöspäin. X60 Ultran saa omakseen 1349 eurolla, kun Pro Ultran myyntihinta asettuu Suomessa 1549 euroon.

X60 Ultra selvittää reilun kahdeksan senttimetrin kynnyksiä, kun taas X60 Pro Ultra kykenee nousemaan ja kiipeämään jopa 10 senttimetrin korkuisten esteiden yli, jos ne koostuvat kahdesta erillisestä tasosta.





Yksittäisenkin tasaisen esteen kohdalla ylityskyky on 5,2 senttimetriä. Näin X60 Pro Ultra pystyy entistä paremmin selvittämään tiensä esimerkiksi kylpyhuoneeseen tai parvekkeelle, joissa on tyypillisesti korkeammat kynnykset.

X60 Pro Ultran edessä sijaitseva sivuharja kykenee kurottamaan ulospäin 12 senttimetriä ja takaosan moppi puolestaan jopa 18 senttimetriä, jolloin robotti yltää fyysisesti huonekalujen alle ja ahtaisiin nurkkiin aivan eri tavalla kuin edeltäjänsä. Myös jalkalistoja robotti nähtävästi kykenee siivoamaan.

Myös laitteen siivousteho on kokenut loikan. Pro Ultra -malli tarjoaa Vormax-teknologian ansiosta peräti 42 000 pascalin imutehon, kun X60 Ultrassa se on 35 000 pascalia.

Tehon parina toimii takertumista estävä kaksiosainen pääharja. Älykkyydestä ja navigoinnista vastaa puolestaan kaksi tekoälykameraa ja AI OmniSight 3.0 -järjestelmä. Imuri kykenee tunnistamaan ja kiertämään yli 320 erilaista esinettä. Lisäksi laitteen Proactive Light -tekniikka tarkkailee lattiaa ja tunnistaa itsenäisesti nestemäiset tai pinttyneet tahrat, jolloin se osaa vaihtaa siivous- ja moppaustilaa automaattisesti lian vaatimalla tavalla.

All-in-one-tyyppinen telakka hoitaa tuttuun tapaan pölysäiliön tyhjennyksen ja mopin kuivauksen, ja mopin itsepuhdistus tapahtuu jopa 100-asteisella kuumalla vedellä.

Akkuteknologian osalta laite siivoaa yhdellä latauksella jopa 1000 neliömetriä, ja Dreamen mukaan PowerMaster-pikalataus kykenee palauttamaan akun varauksen nollasta 24 prosenttiin vain viidessä ja puolessa minuutissa.





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