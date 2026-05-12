Googlelta uusi laitekategoria: Googlebook yhdistää tekoälyn, Androidin ja premium-raudan

Google on julkistanut täysin uuden tietokonekategorian, joka kantaa nimeä Googlebook.

Yhtiön mukaan kyseessä on merkittävin muutos kannettavien tietokoneiden saralla sitten Chromebookin julkaisun yli 15 vuotta sitten.

Siinä missä Chromebookit rakennettiin aikanaan pilvipalveluiden ympärille, Googlebook on suunniteltu alusta alkaen yhtiön Gemini-tekoälyn ehdoilla. Google kuvaileekin uutuutta perinteisen käyttöjärjestelmän sijaan "älykkyysjärjestelmäksi".





Googlebook yhdistää Android-ekosysteemin sovellukset ja ChromeOS-maailmasta tutun verkkoselaimen saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Tekoäly on integroitu syvälle laitteen käyttöön, ja yksi näkyvimmistä uudistuksista on Magic Pointer -ominaisuus. Se tuo Gemini-tekoälyn suoraan hiiren kursoriin: heilauttamalla hiirtä käyttäjä saa kontekstuaalisia ehdotuksia ruudulla näkyvistä asioista.

Esimerkiksi sähköpostissa olevan päivämäärän osoittaminen mahdollistaa kalenterimerkinnän luomisen yhdellä klikkauksella, ja kahden kuvan valitseminen antaa tekoälylle mahdollisuuden visualisoida ne välittömästi yhteen.

Toinen keskeinen ohjelmistouudistus on "Create your Widget", jonka avulla käyttäjät voivat luoda työpöydälleen kustomoituja pienohjelmia pelkkien tekstikehotteiden avulla.

Gemini osaa hakea tietoa verkosta tai yhdistää tietoja Googlen omista sovelluksista, kuten Gmailista ja Kalenterista, ja koota ne yhdeksi näkymäksi. Käyttäjä voi esimerkiksi pyytää tekoälyä kokoamaan matkasuunnitelman tiedot, hotellivaraukset ja lähtölaskennan yhteen widgetiin työpöydälle.

Integraatio Android-puhelinten kanssa on viety Googlebookeissa uudelle tasolle. Käyttäjät voivat avata ja käyttää puhelimensa sovelluksia suoraan tietokoneen ruudulla keskeyttämättä työntekoa. Lisäksi uusi Quick Access -toiminto mahdollistaa puhelimen tiedostojen selaamisen, etsimisen ja käyttämisen suoraan kannettavan tiedostonhallinnasta ilman tarvetta erilliseen tiedostonsiirtoon.





Laitteiston osalta Googlebookit sijoittuvat premium-luokkaan. Google tekee yhteistyötä alan johtavien valmistajien, kuten Acerin, ASUSin, Dellin, HP:n ja Lenovon kanssa varmistaakseen korkean laadun ja monipuolisen mallivalikoiman.

Laitteiden tunnistettavana piirteenä toimii uusi "glowbar"-valopalkki, joka on sekä tyylikäs että toiminnallinen osa kokonaisuutta.





Ensimmäiset Googlebook-kannettavat saapuvat markkinoille myöhemmin tänä syksynä.