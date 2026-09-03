iRobot julkisti uuden lippulaivansa: Roomba Max 875 Combossa on uusi imurointiteknologia ja lämmitetty moppaus

Roomba-roboteistaan tunnettu iRobot on julkistanut uuden lippulaivamallinsa, joka kantaa nimeä Roomba Max 875 Combo.

Robotti saapuu markkinoille yhdessä AutoWash-telakan kanssa, ja valmistaja kuvailee sitä tähän asti edistyksellisimmäksi ja tehokkaimmaksi robotikseen.

Suomessa laitteen myynnin odotetaan alkavan 1. marraskuuta 1 199 euron suositushintaan eli hinnaltaan laite menee kärkijoukkooon.



Yksi uudistuksista liittyy mattojen syväpuhdistukseen. Uusi SealForce-imurointiteknologia muuttaa tapaa, jolla imuri kohdistaa imun ja ilmavirran puhdistettavaan pintaan.

Pelkän imutehon kasvattamisen sijaan laite laskee tiiviin suojuksen suoraan maton kuituja vasten, jolloin ilmavirta ei pääse karkaamaan sivuilta.

Valmistajana mukaan yhdessä tornadomaisen 20 litran sekuntivirtauksen ja 35 000 pascalin imutehon kanssa laite puhdistaa matot jopa kolme kertaa aiempaa syvemmältä.

Lemmikkikoteja varten mukana on myös sotkeutumista ehkäisevä järjestelmä, johon kuuluvat hiuksia leikkaava pääharja sekä spiraalinmuotoinen sivuharja.

Koville lattiapinnoille robotti tuo uudenlaista tehoa yhdistämällä lämpöä ja voimakasta mekaanista hankausta.

Ultraääniteknologiaan nojaava ThermaMist-ominaisuus esikäsittelee kuivuneen lian jatkuvalla lämmitetyllä suihkeella, mikä auttaa pehmentämään pinttyneitä tahroja.

Varsinaisesta puhdistuksesta huolehtii PowerSpin Max -rullamoppi, joka puhdistaa itseään jatkuvasti käytön aikana. iRobotin mukaan kyseessä on alan suurin moppirulla.

Moppi hankaa lattiaa lämmitetyllä vedellä 300 kierroksen minuuttinopeudella ja kohdistaa pintaan 18 newtonin alaspäin suuntautuvan paineen.

Lisäksi PerfectEdge-ominaisuus mahdollistaa mopin ulottumisen jopa 45 millimetriä lähemmäs seiniä ja jalkalistoja samalla, kun ulospäin kurottava sivuharja puhdistaa nurkat.

Mattojen suojaamiseksi laitteessa hyödynnetään patentoitua ja tekoälyyn perustuvaa DriLift-teknologiaa.

Robotti havaitsee matot automaattisesti, nostaa rullamopin ylös ja laskee samalla suojaavan suojuksen, jotta moppivedet eivät pääse kastelemaan mattoa.

Ympäristön hahmottamisesta vastaavat ClearView Pro Dual-Line LiDAR ja PrecisionVision AI -tekoäly, joka tunnistaa ja väistää yli 300 kodin tavallista esinettä.





Alle kymmenen senttimetrin eli tarkalleen 9,98 senttimetrin korkuisena robotti mahtuu matalienkin kalusteiden alle, ja kynnysten ylityskyvyksi luvataan peräti 3,5 senttimetriä. Tältä osin ei siis markkinoiden parhaimmistoon ylletä.

Laitteen mukana tuleva AutoWash-telakka automatisoi huollon ja mahdollistaa iRobotin mukaan jopa 90 päivän huoltovapaan käytön. Telakka pesee robotin rullamopin 80-asteisella kuumalla vedellä, kuivaa sen 55-asteisella lämpimällä ilmalla ja annostelee pesuaineen automaattisesti.

Pölysäiliö tyhjennetään aktiivihiiltä sisältävään AllergenLock-pölypussiin.

Siivousasetuksia ja huonekohtaisia aikatauluja hallitaan Roomba Home -sovelluksesta, ja laite tukee ääniohjausta Alexan, Sirin ja Google Assistantin välityksellä.

iRobot on tänä vuonna varsin ahkerasti julkaissut robotteja, sillä toukokuussa julkaistiin kerralla peräti 9 mallia.