Suomessa ollutta panssariajoneuvoa ohjattiin Tokiosta käsin 5G-verkon yli

Telia ja puolustusvälinevalmistaja Patria ovat esitelleet kumppaneidensa kanssa etäkäyttöteknologiaa, jossa Parolan sotilastestausalueella Suomessa sijaitsevaa Patria AMV -panssariajoneuvoa ohjattiin reaaliaikaisesti Tokiosta käsin. Ohjauspisteen ja ajoneuvon välinen etäisyys oli yli 7 800 kilometriä.

Suomen Japanin-suurlähetystön isännöimässä esittelyssä yhdistettiin panssariajoneuvon moderni drive-by-wire-ohjausteknologia, Telian 5G-yhteys sekä reaaliaikainen tilannekuva yhdeksi integroiduksi etäkäyttökonseptiksi.





Patria ja Telia esittelivät AMV-ajoneuvon etähallintaa yhdessä eALLIANCEN kanssa ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 2024. Nyt toteutetussa kokeilussa etäisyyttä kasvatettiin kertaheitolla lähes 8 000 kilometriin.

"Etäisyys asettaa aivan uudenlaisia vaatimuksia tiedonsiirron luotettavuudelle, mutta nyt nähtyjen tulosten perusteella teknologia on valmista käyttöön esimerkiksi koko Euroopan laajuudessa", kertoo asiakkuusjohtaja Jarkko Airikainen Telia Finlandilta.

Panssariajoneuvon turvallinen etähallinta vaatii kuljettajalta tarkkaa ja luotettavaa ymmärrystä ajoneuvon tilasta ja sen ympäristöstä. Esittelyn aikana reaaliaikaista tilannekuvaa välitti Patria DOME -järjestelmä, jota täydennettiin ICEYEn toimittamalla satelliittidatalla. Viestintää ja visuaalista havainnointia tukivat omilla teknologioillaan Nokia, SAVOX sekä Basemark.





Kehitettyä toimintamallia ja teknologiaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa useissa eri kohteissa, kuten miehittämättömissä logistiikkaoperaatioissa, saattueajossa sekä autonomisessa reittipistenavigoinnissa.

Telia on ollut jo useamman vuoden ajan mukana kaksoiskäyttöhankkeissa, joissa 5G-verkon ominaisuuksia hyödynnetään kriittistä tiedonsiirtoa vaativissa puolustusalan ratkaisuissa. Yhtiö toimii lisäksi Nato Innovation Range -testaustoiminnan yhteyksien toimittajana Suomessa tarjoamalla käyttöön Sirius-5G-innovaatioympäristön.