Googlen robotaksit saapuvat Eurooppaan

Googlen omistama autonomisia ajoneuvoja, eli suomeksi itsestään ajavia autoja, kehittävä Waymo laajentaa Euroopan Unionin alueelle.

Yhtiö tiedotti, että ensimmäiset EU-alueen Waymon robottitaksit aloittavat täysin itsenäisen liikennöinnin Saksan Münchenissä vuoden 2027 loppuun mennessä.

Toiminta alkaa kuitenkin jo sitä ennen, mahdollisesti tänä vuonna. Mutta aluksi Waymon taksit eivät ole itsenäisesti ajavia, vaan niissä on aluksi ratin takana ihan tavallinen ihmiskuljettaja. Samalla Waymo alkaa kartoittamaan Münchenin katuja ja liikennettä tarkemmin, valmistautuessaan robotaksien toimintaan.

Waymo operoi jo ennestään 11 eri kaupungissa Yhdysvalloissa ja on anonut toimilupaa robotakseilleen Lontooseen. Mikäli lupa myönnetään. Lontoossa olisi tarkoitus aloittaa toiminta jo tämän vuoden aikana.



Jo autonomisesti toimivissa Waymon takseissa ei ole lainkaan ihmiskuljettajaa, edes varmistamassa auton itsenäisiä päätöksiä.