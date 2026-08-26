Parkanon ja Kihniön sote-palveluihin kohdistui tietomurto – koskee noin 12 000 henkilöä

Parkanon ja Kihniön alueella sosiaali- ja terveyspalveluita aikoinaan tuottaneen Kolmostien Terveyden vanhaan tiedostoon on kohdistunut tietomurto. Pirkanmaan hyvinvointialueen tiedotteen mukaan 24. heinäkuuta 2026 tapahtuneessa tietoturvaloukkauksessa sivullisten saataville päätyi yhteensä noin 12 000 henkilön tietoja.

Murron kohteena olleesta tiedostosta hyökkääjä sai haltuunsa 10 263 asiakkaan henkilötunnukset sekä heidän omaistensa ja yhteyshenkilöidensä puhelinnumeroita. Tiedot ovat peräisin helmikuulta 2016 tai sitä edeltävältä ajalta, jolloin Kolmostien Terveys aloitti ulkoistetun palvelutuotannon Parkanossa ja Kihniössä. Asukkaiden potilas- ja asiakastietoihin hyökkääjä ei päässyt käsiksi.

Vuotaneessa tiedostossa henkilötunnuksiin ei sisältynyt nimitietoja, eikä tietoja voi suoraan yhdistää nimiin tai organisaatioihin. Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo toteaa nimitietojen puuttumisen vaikeuttavan tietojen väärinkäyttöä, vaikka se ei riskiä täysin poistakaan.



Hyvinvointialueen tai yhtiön toisen omistajan Pihlajalinnan mukaan tiedossa ei toistaiseksi ole, että vietyjä tietoja olisi käytetty väärin.

Tietoturvaloukkauksesta on tehty lakisääteiset ilmoitukset poliisille, tietosuojavaltuutetulle sekä Kyberturvallisuuskeskukselle. Asianosaisten suuren määrän vuoksi Pirkanmaan hyvinvointialue ei aio postittaa tapauksesta henkilökohtaisia ilmoituskirjeitä kohteeksi joutuneille.

Vaikka varsinaisia potilaskertomuksia ei vuotanut, puhelinnumeroiden ja henkilötunnusten päätyminen vääriin käsiin voi lisätä riskiä joutua tietojenkalastelun tai identiteettivarkauden kohteeksi. Alueen palveluita ennen vuotta 2016 käyttäneiden ja heidän omaistensa onkin syytä suhtautua varoen epäilyttäviin yhteydenottoihin ja viesteihin, joissa kalastellaan pankkitunnuksia, salasanoja tai muita arkaluontoisia tietoja.